Bursa ve Afyonkarahisar’ın ekonomi alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Bursa AFSİAD, büyüyerek yoluna devam ediyor. Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturan dernekte, kurul başkanlığına ise Bursa’nın tanınmış iş insanlarından Abdullah Bayrak seçildi. Daha önce Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (BOSİAD) de başkanlığını yapan Bayrak, üstlenmiş olduğu yeni görevden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Güçlü bir gelecek inşa edeceğiz”

İki şehrin kültürel ve ekonomik potansiyelini birleştirecek projelere imza atmayı planladıklarını kaydeden Bursa AFSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, yeni göreviyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bursa, köklü ticaret geçmişi ve dinamik iş dünyasıyla Türkiye’nin en önemli ekonomi merkezlerinden biridir. Bu güzide şehirde faaliyetlerini sürdüren Bursa AFSİAD, hem Afyon kökenli iş insanlarını bir araya getiren hem de Bursa’nın ticari hayatına katkı sunan önemli bir platformdur. Böylesine güçlü bir yapının Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu görev sadece Afyonlu iş insanları için değil, Bursa iş dünyasıyla ortak sinerjiler oluşturup, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak adına da büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Bursa, gerek sanayi gerekse ticaret alanında Türkiye’nin öncü şehirlerinden biridir. Bursa AFSİAD olarak, Afyonlu iş insanlarının Bursa’daki etkinliğini artırmayı, bu şehirdeki köklü ticaret ağına daha fazla katkı sağlamayı ve Bursa iş dünyası ile Afyonlu girişimciler arasında güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, Bursa’nın kültürel ve ekonomik potansiyelini Afyon’la birleştirecek projelere imza atmayı planlıyoruz. Derneğimizin izleyeceği yol haritasına katkı sunacak olan Yüksek İstişare Kurulu’nda beraber çalışacağımız;

Ali İhsan Türkmen, Hayrettin Durmaz, Ceylan Yöntür, Mehmet Karahan, Galip Sakder, Leyla Uyar Cantürk ve Recep Yıldırım arkadaşlarımızla bu görevi üstlenmiş bulunmaktayız.

Bu süreçte, Bursa AFSİAD’ın değerli üyelerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak, birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize inancım tamdır. Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini bana layık gören tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyor, Bursa’daki iş dünyasıyla daha güçlü bir işbirliği içinde çalışacağımızı belirtmek istiyorum.”

Kaynak: İHA