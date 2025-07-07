Gölcük Belediyespor pehlivanı Abdulrefik Öner, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde sergilediği başarılı performansla kürsüye çıkarak başpehlivanlığa bir adım daha yaklaştı.

Gölcük Belediyespor pehlivanları, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kol bağladı. Güreşlerde er meydanına çıkan Öner, sergilediği başarılı performansla kürsüye çıkarak başpehlivanlığa bir adım daha yaklaştı. Güreşleri takip eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, müsabakanın ardından Öner’i tebrik etti.

Gölcük Belediyespor’un başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklediğini söyleyen Başkan Sezer, "Yarı finalde güreşerek başarılı bir performans sergileyen Abdulrefik Öner kardeşimi, güreşlere katılan bütün pehlivanlarımızı ve teknik ekibimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.