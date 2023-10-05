30 yıldır erken yaştaki her çocuğun sağlıklı, mutlu, güvende ve öğreniyor olması için çalışan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Cumhuriyet’in 100. yılını özel bir sanal hatıra kartı ile kutluyor.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023’e çok az bir süre kaldı.

AÇEV, bu anlamlı günü coşkuyla kutlayabilmek için Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir sanal hatıra kartı hazırladı.

AÇEV’in oluşturduğu özel web sayfası üzerinden Cumhuriyet okuluna kayıt olan herkes, ‘Cumhuriyet Çocukları’ sanal hatıra kartı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını ölümsüzleştiriyor.

AÇEV’in “Yaşımız kaç olursa olsun hepimiz Cumhuriyet çocuklarıyız.” diyerek duyurduğu kampanyada, oluşturulan özel web sayfası üzerinden Cumhuriyet okuluna kayıt olan herkes, e-posta adresine bir sanal hatıra kartı alıyor.

Kampanya ile herkesi, Cumhuriyet’in en kalabalık okulunu oluşturmaya davet eden AÇEV, “Cumhuriyetimiz, 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bizlere emanet! O’nu yükseltmek ve yaşatmak için Okuyan Bir Gelecek inşa ediyoruz.” çağrısında bulundu.

AÇEV’in https://cumhuriyetcocuklari.acev.org/ adresinden Cumhuriyet okuluna kayıt olarak ‘Cumhuriyet Çocukları’ hatıra kartı oluşturulabiliyor.

Kullanıcılar, sanal hatıra kartlarını sosyal medya hesaplarında #CumhuriyetÇocukları hashtag’i ile paylaşabiliyor.