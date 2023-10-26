Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir annenin 28 günlük bebeğini emzirirken uykuya dalması sonucu bebeği boğularak hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde İslamhanaleri Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu olan Gadır B. isimli anne, bebeği Ahmed Abdülhamid'i emzirirken uykuya daldı. Uyandığında bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Anne Gadır B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.