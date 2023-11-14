ACI TÜKETMENİN FAYDALARI

* Acının insan vücudunda rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliği vardır.

* Kanserli hücreleri ortadan kaldırmaya büyük oranda yardımcı olmaktadır.

* Kanı hızlandırıp ayrıca tansiyonu da dengelemektedir.

* Eklem iltihaplanmaları üzerinde etkilidir.

* Özellikle kırmızı acı biber gerekli olan c vitamini açısından daha faydalıdır.

* Bağışıklık sistemini büyük oranda kuvvetlendirmektedir.

* Şeker hastalarında şekerin oluşumu engelleyicidir.



ACI YEMENİN ZARARLARI

Acı biberin o kadar çok da zararı yoktur. Sadece bazı bağırsak hastalıklarında yan etkiler oluşturabilmektedir. Reflü ve gastrit gibi hastalıklarda acı biberin üzerine su tüketildiğinde rahatsızlıklar yaşanmaktadır.

Bazı insanlarda kaşıntılar ve deri hassasiyetine yol açabilmektedir. Hemoroit problemleri ve ülserde yanmalar yapabilir.