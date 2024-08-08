Geçtiğimiz yıl dönemi için 1180 lira olan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretleri, bu yıl önemli bir artış gösterdi. 2024-2025 eğitim yılı için belirlenen yeni ücretler, öğrencilere yüksek maliyetler getirdi. İşte detaylar:

Geçen yıl dönemi için 1565 lira olan bazı bölümlerin ücretleri, bu yıl yüzde 55 oranında bir artışla 2430 liraya yükseldi. Bu zam, öğrencilerin mali yükünü önemli ölçüde artırdı.

Yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise bir başka dikkat çeken artış yaşadı. Geçen yıl 2080 lira olan bu programların ücretleri, yüzde 63 oranında bir artışla 3400 liraya çıktı.

Bölüm Bazında 2024-2025 Ücretleri

İktisat Fakültesi: 1995 TL

Geçen yıl: 1180 TL

Bu bölümdeki ücret artışı yüzde 69 oranında gerçekleşti.

İşletme Fakültesi: 1995 TL

Geçen yıl: 1180 TL

İşletme Fakültesi de geçen yılki ücretten bu yılki ücrete yüzde 69 oranında bir artış gördü.

Açıköğretim Fakültesi: 1995 TL

Geçen yıl: 1180 TL

Açıköğretim Fakültesi bölümlerinin ücreti de aynı oranla artış gösterdi.

Mühendislik Fakültesi: 2430 TL

Geçen yıl: 1565 TL

Mühendislik bölümlerindeki yüzde 55’lik artış, bu programların en yüksek zamlı bölümlerden biri olmasına neden oldu.

Yabancı Dil Eğitimli Programlar: 3400 TL

Geçen yıl: 2080 TL

Bu programlar, yüzde 63 oranında bir artışla en yüksek ücretli programlar arasında yer aldı.