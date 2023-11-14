Acılı Ezme Malzemeleri
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil acı biber
- 2 diş sarımsak
- 1 avuç dereotu
- 1 avuç maydanoz ile
- 1 y.k kadar domates salçası
- 1 y.k kadar biber salçası
- Yarım ç.b kadar çekilmiş ceviz içi
- Yarım ç.b kimyon ve
- 1 t.k kadar kekik
- 1 t.k pul biber ile
- 2 y.k kadar zeytin yağı
- 3 ya da 4 y.k nar ekşisi
- Tuz
Yapılışı:
Öncelikle soğan, sarımsak, biber, maydanoz ve domates ile dereotunu rondodan geçirin. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyip 1 dakika daha birlikte rondodan geçirin ve servisten önce buzdolabında bir saat kadar dinlendirin.