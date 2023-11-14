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Acılı Ezme Malzemeleri

  • 1 adet soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil acı biber
  • 2 diş sarımsak
  • 1 avuç dereotu
  • 1 avuç maydanoz ile
  • 1 y.k kadar domates salçası
  • 1 y.k kadar  biber salçası
  • Yarım ç.b kadar çekilmiş ceviz içi
  • Yarım ç.b kimyon ve
  • 1 t.k kadar kekik
  • 1 t.k pul biber ile
  • 2 y.k kadar zeytin yağı
  • 3 ya da 4 y.k nar ekşisi
  • Tuz

Yapılışı:
Öncelikle soğan, sarımsak, biber, maydanoz ve domates ile dereotunu rondodan geçirin. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyip 1 dakika daha birlikte rondodan geçirin ve servisten önce buzdolabında bir saat kadar dinlendirin. 