Acılı Ezme Malzemeleri

1 adet soğan

2 adet domates

2 adet yeşil acı biber

2 diş sarımsak

1 avuç dereotu

1 avuç maydanoz ile

1 y.k kadar domates salçası

1 y.k kadar biber salçası

Yarım ç.b kadar çekilmiş ceviz içi

Yarım ç.b kimyon ve

1 t.k kadar kekik

1 t.k pul biber ile

2 y.k kadar zeytin yağı

3 ya da 4 y.k nar ekşisi

Tuz

Yapılışı:

Öncelikle soğan, sarımsak, biber, maydanoz ve domates ile dereotunu rondodan geçirin. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyip 1 dakika daha birlikte rondodan geçirin ve servisten önce buzdolabında bir saat kadar dinlendirin.