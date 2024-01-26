MALZEME LİSTESİ:
- 4 su b. un
- Yarım pk. yaş maya
- Tuz
- Su
- 250 gr. kaşar peyniri
- Kase biber püresi
- 1 çorba k. domates salçası
- 1 çorba k. biber salçası
- 2 diş sarımsak
- Kekik
- Karabiber
- Pul biber
ÜZERİ İÇİN:
- Tereyağı
SERVİSİ İÇİN:
- 1 kase yoğurt
- 2 dal fesleğen
- Su
HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine ılık su döküyoruz. Mayayı elimizle eritiyoruz. Ortadan başlayıp kenarlara doğru açılarak hamuru yoğuruyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurun üzerine un serpip kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. İç harcı için, kaşar peyniri bir kaseye rendeliyoruz. Ayrı bir kaseye, biber püresi, biber salçası ve domates salçasını koyuyoruz. Sarımsağı içine rendeliyoruz. Kekik, pul biber ve karabiber atıp karıştırıyoruz. Mayalana hamurdan bezeler koparıyoruz ve tatlı tabağı büyüklüğünde ince hamurlar açıyoruz. Hamurların üzerine hazırladığımız karışımdan sürüyoruz. Kaşar rendesi serpiyoruz ve yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Ocak üzerinde gözleme aparatında ya da teflon tavada yağsız olarak pişiriyoruz. Üzerlerine tereyağı sürüyoruz ve fesleğenli ayranla beraber servis ediyoruz.