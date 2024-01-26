MALZEME LİSTESİ:

4 su b. un

Yarım pk. yaş maya

Tuz

Su

250 gr. kaşar peyniri

Kase biber püresi

1 çorba k. domates salçası

1 çorba k. biber salçası

2 diş sarımsak

Kekik

Karabiber

Pul biber

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

SERVİSİ İÇİN:

1 kase yoğurt

2 dal fesleğen

Su

HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine ılık su döküyoruz. Mayayı elimizle eritiyoruz. Ortadan başlayıp kenarlara doğru açılarak hamuru yoğuruyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurun üzerine un serpip kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. İç harcı için, kaşar peyniri bir kaseye rendeliyoruz. Ayrı bir kaseye, biber püresi, biber salçası ve domates salçasını koyuyoruz. Sarımsağı içine rendeliyoruz. Kekik, pul biber ve karabiber atıp karıştırıyoruz. Mayalana hamurdan bezeler koparıyoruz ve tatlı tabağı büyüklüğünde ince hamurlar açıyoruz. Hamurların üzerine hazırladığımız karışımdan sürüyoruz. Kaşar rendesi serpiyoruz ve yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Ocak üzerinde gözleme aparatında ya da teflon tavada yağsız olarak pişiriyoruz. Üzerlerine tereyağı sürüyoruz ve fesleğenli ayranla beraber servis ediyoruz.