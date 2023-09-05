Açlık krizi, genellikle özellikle tatlı ve nadiren de olsa tuzlu gıdalara karşı duyulan aşırı yeme durumu olarak hissedilse de bunun altında, bu isteğin neden bireye bir kriz olarak geldiğinin psikolojik ve fizyolojik sebepleri vardır. Kısacası bu açlık krizleri, vücudun gönderdiği birer sinyaldir ve arkasında bazı mesajlar vardır. Bu gönderilen mesajlardan çıkarılan sonuçlarda, beslenme şeklinde ve rutininde ne gibi düzensizlikler ve bozukluklar olduğu tespit edilebilir. Bunun psikolojik sebepleri arasında, yaşanılan duygusal boşluk ve bozuklukların yemekle doldurulması gibi durumlar da meydana gelebilir. Bunu anneye duyulan özlemle, çocuklukta yediğiniz şeylere yoğun ilgi göstermeniz ya da sevgilinizden ayrılmanızda, mutluluk

hissine tekrar sahip olma arzunuzdan kaynaklanan tatlı ve çikolata yeme isteği gibi örneklerde şekillendirebiliriz.

Açlık Krizinde İhtiyaç Duyulan Yiyeceklerin Özellikleri

Çikolata: Vücutta meydana gelen magnezyum eksikliği durumuundan kaynaklandığı bilinmektedir. Vücudun magnezyuma ihtiyaç duyduğu durumlarda, çikolata istenmesinin sebebi budur.

Tuzlu Yiyecekler: Vücut içerisinde genel mineral seviyesinin düşük olmasıyla, tuzlu yiyecek yeme isteği meydana gelir.

Kafein: Genel beslenme alışkanlıkları içerisinde, hazır gıdalar, fastfood yiyecekler büyük öcüde yer işliyorsa, vücut gerekli enerji desteğini bu yiyeceklerden alamamaktadır. Vücudun enerjiye ihtiyaç duyduğu bu durumda, gerekli olan bu enerjiyi kafeinden karşılamayı istemesi dışında doğal bir sebep yoktur.

Akşam Atıştırmalıkları:Genellikle stresli bir işte çalışan ya da ev hayatında stresle baş etmek zorunda kalan bireylerde, vücudun kortizon seviyesinin arttığı gözlemlenmiştir. Artan kortizon seviyesi, bireyde yemek yeme ihtiyacı doğurmaktadır.

Çocukluktaki Gıdalar: Bireyin, anne, babaanne, anane gibi kişilere duyduğu özlemden kaynaklanan psikolojik kaynaklı ihtiyaçladır. Kişilere duyulan özlem, onların yapmış olduğu lezzetleri tekrardan tatma isteğini tetiklemekte ve duyulan özlemin giderileceği düşünülmektedir.

Karbonhidrat Yüklü Gıdalar: İnsan vücudunda bağırsak florasının dengesizleşmesiyle meydana gelen doğal dengenin bozulmasından kaynaklanabilir. Karbonhidratlı gıdalar tüketildiğinde büyük bir kısmı bağırsaklarda serotonin üretmeye yardımcı olmaktadır. Fakat bu durum oldukça risklidir. Serotonin hormonu yükseldikçe, yemek yeme arzusu giderek artacak ve bu da fala beslenmeye ve obeziteye

sebebiyet verecektir. Ayrıca yakılamayan fala karbonhidrat yağ yapısına dönüşecek ve böylece vücut yağ bağlamaya başlayacaktır.

Açlık Kriziyle Nasıl Başa Çıkılabilir?

Yemek yeme krizinin aniden çıkmaması için, bireyin bünyesinin aç bırakmamasının haricinde, beslenme yapısında düzenleme yapması da gerekmektedir. Bu durum için bir takım önemler alınabilir.