Açlık krizi, genellikle özellikle tatlı ve nadiren de olsa tuzlu gıdalara karşı duyulan aşırı yeme durumu olarak hissedilse de bunun altında, bu isteğin neden bireye bir kriz olarak geldiğinin psikolojik ve fizyolojik sebepleri vardır. Kısacası bu açlık krizleri, vücudun gönderdiği birer sinyaldir ve arkasında bazı mesajlar vardır. Bu gönderilen mesajlardan çıkarılan sonuçlarda, beslenme şeklinde ve rutininde ne gibi düzensizlikler ve bozukluklar olduğu tespit edilebilir. Bunun psikolojik sebepleri arasında, yaşanılan duygusal boşluk ve bozuklukların yemekle doldurulması gibi durumlar da meydana gelebilir. Bunu anneye duyulan özlemle, çocuklukta yediğiniz şeylere yoğun ilgi göstermeniz ya da sevgilinizden ayrılmanızda, mutluluk
hissine tekrar sahip olma arzunuzdan kaynaklanan tatlı ve çikolata yeme isteği gibi örneklerde şekillendirebiliriz.
Açlık Krizinde İhtiyaç Duyulan Yiyeceklerin Özellikleri
Çikolata: Vücutta meydana gelen magnezyum eksikliği durumuundan kaynaklandığı bilinmektedir. Vücudun magnezyuma ihtiyaç duyduğu durumlarda, çikolata istenmesinin sebebi budur.
Tuzlu Yiyecekler: Vücut içerisinde genel mineral seviyesinin düşük olmasıyla, tuzlu yiyecek yeme isteği meydana gelir.
Kafein: Genel beslenme alışkanlıkları içerisinde, hazır gıdalar, fastfood yiyecekler büyük öcüde yer işliyorsa, vücut gerekli enerji desteğini bu yiyeceklerden alamamaktadır. Vücudun enerjiye ihtiyaç duyduğu bu durumda, gerekli olan bu enerjiyi kafeinden karşılamayı istemesi dışında doğal bir sebep yoktur.
Akşam Atıştırmalıkları:Genellikle stresli bir işte çalışan ya da ev hayatında stresle baş etmek zorunda kalan bireylerde, vücudun kortizon seviyesinin arttığı gözlemlenmiştir. Artan kortizon seviyesi, bireyde yemek yeme ihtiyacı doğurmaktadır.
Çocukluktaki Gıdalar: Bireyin, anne, babaanne, anane gibi kişilere duyduğu özlemden kaynaklanan psikolojik kaynaklı ihtiyaçladır. Kişilere duyulan özlem, onların yapmış olduğu lezzetleri tekrardan tatma isteğini tetiklemekte ve duyulan özlemin giderileceği düşünülmektedir.
Karbonhidrat Yüklü Gıdalar: İnsan vücudunda bağırsak florasının dengesizleşmesiyle meydana gelen doğal dengenin bozulmasından kaynaklanabilir. Karbonhidratlı gıdalar tüketildiğinde büyük bir kısmı bağırsaklarda serotonin üretmeye yardımcı olmaktadır. Fakat bu durum oldukça risklidir. Serotonin hormonu yükseldikçe, yemek yeme arzusu giderek artacak ve bu da fala beslenmeye ve obeziteye
sebebiyet verecektir. Ayrıca yakılamayan fala karbonhidrat yağ yapısına dönüşecek ve böylece vücut yağ bağlamaya başlayacaktır.
Açlık Kriziyle Nasıl Başa Çıkılabilir?
Yemek yeme krizinin aniden çıkmaması için, bireyin bünyesinin aç bırakmamasının haricinde, beslenme yapısında düzenleme yapması da gerekmektedir. Bu durum için bir takım önemler alınabilir.
- Katı yağlar ve donmuş yağlar yerine sıvı yağları tercih edebilirsiniz. Bu yağlar içerisinde mutlaka Omega 3 ve Omega 6 bulundurmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Şeket tüketimini oldukça azaltın. İnsan metabolizmasında
- oluşan açlık dengesini bozan en önemli etken şekerdir. Mümkün oldukça şeker tüketmemeye, vücudun ihtiyacı olan şekeri meyvelerden az bir miktarda almaya çalışın
- Beslenme sırasında mümkün olduğu kadar katkısız ve hormonsuz gıdaları tercih etmeye çalışın. Örnek olarak konserve yiyecekler ve hazır gıdalar yerine, mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tercih edin.
- Açlık bastırıcı gıdaları tercih edin. Kefir, yoğurt, çemen, tarçın
- gibi besinler, ani açlık hissini indirecek ve vücutta tokluk hissetmenizi sağlayacak besinlerdir. Ayrıca kesinlikle sağlıksız değillerdir.
- Kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Kahvaltı öğününü atlamak, gün içerisinde yaşayacağınız ani açlık hissini maksimum derecede ortaya çıkaracak unsurdur. Vücut gün içerisinde enerji kaybedecek ve yeni enerji almaya ihtiyaç duyacaktır. Bu durumda ise ani açlık krizleri tetikleyecek ve sizi zararlı besinlere yönlendirebilecektir.
- Hafif ara öğün programı uygulayın. İnsan metabolizması, kan şekeri değerlerinin 2 ila 3 saatte bir düşürmektedir. Bu sağlıklı bir birey için oldukça doğaldır. Eğer ki gün içerisinde belirli aralıklarla hafif ve sağlıklı bir şekilde ara öğün
- ihtiyacınızı karşılarsanız, bu sizin ani açlık krizlerinizi önleme yolunda önemli bir yardımcınız olacaktır.
- Düşük glisemik indekse sahip olan gıdalar kategorisinden mümkün oldukça faydalanın. Böylelikle açlık hissiniz yeterince son bulacak ve gün içerisinde ani yemek yeme krizleri geçirmeyeceksiniz.
- Hazır gıda, Fastfood, işlenmiş ürünleri mutfağınıza sokmayın. Bu besinler kesinlikle enerji ve besin değeri açısından vücuda hiçbir katısı yoktur. Bu besinlerin tüketilmesi insan vücudunda anlık tokluk hissi yaratsa da, akabinde çok hızlı bir şekilde kan şekerinizi düşürecek ve sizi tekrardan yeni gıdalar tüketme isteğine sokacaktır.