Tarihler 11 Eylül 1922’yi gösterdiğinde Türk birlikleri Bursa’ya girerek iki yıl, iki ay, iki gün süren Yunan işgaline son verdi. Kurtuluşun üzerinden geçen 104 yılın ardından, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kent genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı, Tophane’den Heykel’e uzanan kortej yürüyüşüyle başladı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan ekibi de eşlik etti.



Kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Kutlama programında Namık Kemal Halk Dansları ekibi gösterisini sergiledi. Ardından Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan ekibi sahne aldı. Program, Bursa Anadolu Lisesi öğrencisi Sacide Rana Türk’ün "Bülbül" adlı şiiri okumasıyla devam etti.

8 Temmuz 1920’de Bursa’nın işgal edildiğini ve bu haberin Ankara’ya ulaştığında Türkiye Büyük Millet Meclis kürsünün rengini değiştiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba," Bir şehrin işgali, Meclis kürsüsünün rengini değiştirmişti. Çünkü söz konusu olan Bursa’ydı. Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin şehri; Tophane’nin, Hisar’ın, Ulu Camii’nin şehri. Tophane’de Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin huzuruna çıktığınızda, bunun ağırlığını daha iyi hissediyorsunuz. İşgal iki yıl, iki ay, iki gün sürdü. Kolay söyleniyor ama yaşaması çok uzun sürdü. 11 Eylül 1922’de Türk birlikleri şehre girdi. Bursa yeniden Türk bayrağına kavuştu. Ankara’daki siyah örtü de kaldırıldı. İşte bugün, "Şanlı tarihten güçlü istikbale" derken, bu sözü Bursa’nın yaşadıklarını bilerek söylüyoruz" diye konuştu.

Tophane’nin, Bursa’nın kuruluşunu taşıdığını ve Atatürk Anıtı’nın ise Milli Mücadele’nin bir izi olduğunu belirten Başkan Vekili Biba," Tophane’den, Heykel’e kadar birlikte yürüdük. Kısa bir güzergâh gibi görünse de Bursa’nın yüzyılları bu yolun üzerinde duruyor. Biraz önce İstiklâl Marşımız eşliğinde Türk bayrağımızı göndere çektik. 104 yıl önce bu şehirde yeniden dalgalanan bayrağın ne ifade ettiğini bilerek bakıyoruz bugün ona" dedi.

Bursa Kent Müzesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak olan sergiye de değinen Başkan Vekili Biba," Bursa Kent Müzesi’nde açacağımız "Kuruluştan Kurtuluşa Bursa" sergisi de bu yüzden yerini buluyor. Serginin adı bile Bursa’nın yaşadıklarını özetliyor. Bugün Yüzbaşı Rüştü Bey’in mezarını ziyaret edeceğiz. Onun adı, kurtuluşun arkasındaki insanları bize yeniden hatırlatıyor. O gün Bursa’ya giren askerleri, görev yapanları ve mücadele edenleri bugün bir kez daha minnetle anıyoruz" dedi.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Bursa’nın kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutlayan Başkan Vekili Biba," Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını, Bursa’nın kurtuluşunda görev alan askerlerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 11 Eylül bize Bursa’ya ait çok güçlü bir görüntü bırakıyor: Bir zamanlar işgali sebebiyle Meclis kürsüsünü siyaha büründüren Bursa, bugün Tophane’den Heykel’e Türk bayrağının altında yürüyor. Bursa, o günü unutmadı" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Bursa Kent Müzesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Kuruluştan Kurtuluşa Bursa" sergisini gezdi. Anlamlı sergide; Osman Gazi’nin vasiyeti ve Orhan Gazi’nin mücadelesiyle 1326’da fethedilen Bursa’nın Osmanlı’nın ilk payitahtı oluşu, Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin şehrin tarihindeki önemli rolleri, 8 Temmuz 1920’de başlayan Yunan işgali sırasında Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin işgal edilmesi, bu acı haberin ardından TBMM kürsüsüne serilen ve Bursa’nın kurtuluşuna kadar 2 yıl 2 ay 2 gün boyunca kaldırılmayan Puşide-i Siyah (Kara Örtü), Mehmet Âkif Ersoy’un Bursa’nın işgalinden duyduğu acıyı anlattığı "Bülbül" şiiri ve 11 Eylül 1922’de Türk ordusunun Bursa’ya girişiyle gerçekleşen kurtuluş tarihî fotoğraf, belge, eser ve dijital içeriklerle ziyaretçilere aktarılıyor.