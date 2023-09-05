Acısız ağda yapmak isteyenlerin aklında muhakkak bulunması gereken püf noktalarını,uygulayacağınız basit yöntemlerle sizlere sunuyoruz.Tüm vücut için uyguladığınız ağda, hassas ciltler için sancılı bir uygulamadır.Ağda yapmadan önce neler yapılmalı ve neler yapılmamalı dikkat etmeniz gereken tüm detayları sizler için paylaşıyoruz.

Başlamadan önce biraz ağrı kesici alın; ağrı kesiciyi ağda yaptıktan sonra değil, daha önce alın. Ağdaya başlamadan yarım saat ila bir saate kadar reçetesiz ağrı kesiciler alırsanız, ağrı azalır ve ağda yapılan bölgelerde şişme de azalacaktır.Ağda sabahı kahve içmeyin; kafeinin enerji artırıcı etkisi de sinir uçlarını harekete geçirir ve bu da ağrıya karşı daha hassastır. Ağda yapacağınız gün mümkünse kahve içmeyin. Derseniz ki, ''ben acıya ve ağrıya alışkınım'' o zaman, afiyet olsun.

Adet dönemine dikkat;ağdanın daha az ağrılı hale getirilmesine ilişkin bir başka ipucu, adet döneminizden hemen sonra ağda yapmaktır. Adet döneminiz sizi acıya karşı daha hassas kılmaktadır, bu nedenle adet dönemi başlamadan hemen önce ağda yaptırmayın ya da yapmayın. Vücudunuz, döneminiz sırasında ve hemen sonrasında ağrıya karşı daha az duyarlıdır, bu nedenle ağda yaptırmak için en az acı verici zamandır.Ağdanın daha az ağrılı hale getirilmesiyle ilgili bir diğer yararlı ipucu, işlem sırasında gergin olmamaya çalışmaktır. Ağdaadn hemen önce gerginleşmek doğal bir tepkidir, çünkü ne olacağını biliyorsunuzdur. Gerilmeniz, yine de, acıyı daha da kötüleştirecektir, bu nedenle aklınızdan çıkarmaya çalışın ve sakinleşin. Kendinizi sıkı tutmak kaslarınızı ve cildi sıkılaştıracağından tüyleri cildinizden çektiğinizde daha fazla acıya sebep olacaktır.

Tüylere dikkat;tüyleri tıraş ettiğinizde, onları daha yoğun, daha kaba ve daha zor çıkarabilirsiniz. Ağda öncesinde tıraş olmasanız veya bir ağdadan birkaç gün önce işlem, çok daha az acı verecektir. Ağda yapmaya yeniyseniz, bundan sonra sabırlı olun. Birkaç kez ağda yaptıktan sonra, büyüyen tüyler giderek daha az görünür ve daha ince hale gelecektir.

Ağda yapmadan önce sıcak duş alın; ağdayı daha az acı çekici hale getirme konusunda bir başka ipucu, ağda yapmadan hemen önce sıcak bir duş almaktır. Sıcak su ve buhar cildi yumuşatır ve gözenekleri açar. Banyoda uzun süre ısınmak kılların dışarı çıkmasını kolaylaştıracak ve tüm süreç çok daha az acı verecektir.

Yumuşak ve rahat giysiler giyin; ağda yaptıktan sonraki ilk birkaç saat içinde, cildiniz biraz daha bükülür ve biraz sıkılır. Bir ağdadan sonra giyilecek en iyi giyim türü, doğal elyaflardan yapılmış rahat kumaşlardır. Sıkı giyilen kıyafetler cildi daha da kötüleştirecek ve büyüyen tüylere neden olacak. Doğal elyaf kumaşlar daha iyidir, çünkü insan yapımı elyaflar terleme yapabilir ve bu ağdadan sonra gözeneklerinizi tahriş edebilir ve tıkayabilir.

Aklınızdan çıkarın; ağdanın daha az ağrılı hale getirilmesine ilişkin bir sonraki ipucu ağdayı zihninizden çıkarmaktır. Ağda anını yaşarken yapabileceğiniz en kötü şey, neler olup bittiğini izlemektir, bu yüzden ağda süresince başka şeyler düşünmeye çalışın. Kendi evinizde ağda yapıyorsanız, o zaman TV izleyebilir ya da profesyonel bir ağda işlemi yaptırıyorsanız, o zaman bir dergiyi okumayı veya ağda yapan kişi ile konuşmayı deneyin.