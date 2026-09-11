İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz sanat, hobi, meslek ve dil eğitimi ile koro kursları için kayıtlar başlıyor. 34 ayrı branşta açılacak kursların başvuruları 14-25 Eylül tarihleri arasında online olarak alınacak. Başvuru sürecinin ardından yeterli başvuru olan kurslarda eğitimler başlayacak.

BAŞKAN TABAN’DAN KURSLARA DAVET

Kültür sanat kurslarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban; “Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kültür sanat kurslarımız için yeni dönem kayıtlarımızı 14 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlatıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak bir yandan şehrimizin altyapı ve üstyapıya dair ihtiyaçlarını giderirken bir yandan da kültü ve sanat alanında çalışmalarla ilçe halkımızı buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızı ilgi duydukları alanlarda hem meslek hem hobi hem de kişisel gelişim için kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Kurs kayıtlarımız da www.kurs.inegol.bel.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılıyor. Pazartesi günü ilgili adres erişime açılarak kayıtlar başlayacak” dedi.

AÇILACAK KURSLAR

İnegöl Belediyesi bünyesinde başvuruya açılacak kurslar ise şöyle: Müzik ve görsel sanatlar alanında; bağlama, gitar, ney, piyano, keman, drama, tiyatro, halk dansları, çocuk resim atölyesi, Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu

Sanat ve tasarım alanında; ahşap oyma ve kakma, yağlı boya resim kursu, tabak boyama

Giyim ve tekstil teknolojisi alanında; kadın giysileri dikimi,

El sanatları teknolojileri alanında; İğne oyası, waayu çanta, örgü bebek, dantel anglez, brezilya nakışı, kağıt rölyef, ahşap boyama, el nakışları, takı tasarımı, filografi, çini-seramik, çeyiz ürünleri hazırlama kursu

Yiyecek içecek hizmetleri alanında; pasta ve yemek kursu

Kişisel gelişim alanında; metin okur-yazarlığı, işaret dili, 0-72 aylık çocuk gelişimi, diksiyon ve danışma görevlisi,

Büro yönetimi ve sekreterlik alanında; hızlı klavye kullanımı

Muhasebe ve finansman alanında; genel muhasebe

Bilişim teknolojileri alanında; bilgisayar işletmenliği, autocad, 3ds max, e-ticaret yönetimi,

Yabancı dil eğitimleri alanında; farklı seviyelerde İngilizce, Arapça seviye a1, YDS hazırlık kursu İngilizce, Kur’an dili Arapça

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında; kuaförlük kursu

Grafik ve fotoğraf alanında; fotoğraf çekimi