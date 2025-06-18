Adapazarı, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü 21 Haziran’da birbirinden anlamlı etkinliklerle kutlayacak.

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen program çerçevesinde kahramanlık hatıraları, milli birlik vurgusu ve kültürel değerler bir kez daha hatırlatılacak. Ayrıca merakla beklenen Solotürk gösteri uçuşu, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.15’te Aziz Duran Parkı’nda gerçekleşecek. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, şehir insanını bu anlamlı günde birlikte olmaya çağırdı. Işıksu, "104 yıl önce yazılan destanı unutmadan, birlik ve beraberlik içinde bu özel günü kutlamaya devam ediyoruz. Tüm kıymetli hemşehrilerimizi programlarımıza davet ediyorum. Gelin, kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayalım" dedi.