Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde yaşayan ve Türk Amerikan toplumu tarafından tanınan 52 yaşındaki Adem Şahin, 4. evre akciğer kanseri ile mücadele ediyor. İki çocuk babası olan Şahin’in tedavi masrafları için sevenleri ve yakınları ‘GoFundMe’ üzerinden bir yardım kampanyası başlattı.Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin komşusu olan ve 30 yılı aşkın süredir ABD’de çalışan Adem Şahin’in son dönemde yaşadığı sağlık sorunları, onu ve ailesini derin bir endişeye sürükledi.

Yaklaşık iki ay önce grip benzeri belirtilerle hastaneye başvuran ve kontrolleri yapılan Adem Şahin’in ciğerlerinde herhangi bir sıvı veya iltihap olmadığı, fakat akciğerlerinin bebek ciğeri kadar küçüldüğü belirtilmişti. On gün hastanede tedavi gördükten sonra eve dönen Şahin, solunum cihazı ile bir süre evinde tedavi gördü. Ancak kısa bir süre sonra yeniden nefes almakta zorluk çekmeye başlayan Adem Şahin, tekrar hastaneye kaldırıldı.

52 yaşındaki Şahin’in durumunu öğrenmek için yapılan tetkikler sonucunda 4. evre kanser teşhisi konuldu. Doktorlar, Şahin’in rahatsızlığının ilk önce bağırsaklarda başladığını daha mideye, en son ise nefes borusuna sirayet ettiğini belirtti.

ABDPost.Com'un haberine göre doktorlar, Şahin’in durumunun kritik olduğunu ve acil bir PET (Pozitron emisyon tomografisi ) taramasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ancak aile, sigortaları olmadığı için bu tetkik ve tedavi süreçlerini karşılamakta zorlanıyor.

ACILI AİLE YARDIMLARINIZI BEKLİYOR!

İki çocuk babası olan Şahin’in tedavi masrafları için sevenleri ve yakınları ‘GoFundMe’ üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. Siz de ABDPost New York Temsilcimiz Özlem Özgüt Yörekli’nin komşusu olan Adem Şahin’e tedavi sürecinde destek olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.



Büyük küçük her katkı, yardım bekleyen ailenin umudunun yeşermesine vesile olabilir. Unutmayalım ki, birlikte daha güçlüyüz!