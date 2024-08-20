Adidas Hangi Ülkenin?

Hangi Ülkenin: Almanya Ülke Bayrağı: Kuruluş: 1924 (1949’da kayıt ettirildi) Konum: Herzogenaurach, Almanya Önemli kişiler: Adolf Dassler (Kurucu)

Herbert Hainer (CEO) (2001-)

Erich Stamminger (CEO, Adidas Markası)

Hans Friderichs (Denetimselkürsü başkanı)(2007-)

Patrik Nillson (Başkan, adidas Amerika) Alan: Spor kıyafetleri ve Spor eşyaları Ürün: Ayakkabı, Aksesuarlar, Spor kıyafetleri Çalışan sayısı: 57.540 (2015) Ana sayfa: https://www.adidas.com.tr/

Adidas Hakkında

İsmini, kurucusu olan Adolf (Adi)(Das)sler’den Adidas, bir Alman markasıdır. 1920’li yıllarda Almanya’nın Nürnberg yakınlarındaki Herzogenaurach şehrinde üretime başlamıştır. Aynı zamanda abisi Rudolf Dassler, Puma AG markasını kurmuştur ve kardeşi Adolf Dassler ile birlikte ayakkabı üretmeye başlamışlardır. Daha sonra uzun yıllar boyunca aralarında sorun yaşamayan bu kardeşler 1948 yılında markalarını lisans alarak kaydettirdiler. Bundan sonra Puma ve Adidas markaları ile üretimlerine devam ettiler. Daha sonra 1998 yılında Türkiye pazarına giren Adidas, kaliteli ürünleriyle ülkemizde çok popüler bir marka haline gelmiştir.

Adidas markası 2005 yılında 3.1 milyar euro ödeyerek İngiltere markası olan Reebok’ı satın almıştır. Bunun dışında 2006 yılından beri Amerika Basketbol Ligi NBA ile sözleşme imzalayarak forma ve aksesuar üretmektedir.

Adidas Ürünleri

Ayakkabı, Giyim, Aksesuar, Spor

Koşu Malzemeleri

Koşucuların bir numaralı tercihi Adidas.

Futbol

Neredeyse tüm dünya liglerindeki spor malzemelerinde ismi bulunan bir marka. Top, Ayakkabı, Forma vb.

Golf

1997’de Adidas, TaylorMade’yi satın aldı ve onu yan kuruluşu yaptı Bu isim adı altında golf ürünleri üretmektedir.

Adidas, 2007 yılında lakros malzemelerini üretmeye başladı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 600 lise öğrencisi için Temmuz 2008’de Adidas National Lecrose Classic’in (Türkçe:Geleneksel Adidas Millî Lakros’u) sponsoru olmuştur.

Adidas’ın Sloganı

“Impossible is Nothing” Türkçe Anlamı: İmkansız Yoktur. Adidas bu sloganı güncel olarak kullanmaktadır.

Adidas Hangi Ülkenin?

Cevap: Almanya

Adidas Hangi Ülkenin? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Hangiulkenin.com sitemizde diğer tüm markaların hangi ülkelere ait olduklarını öğrenebilir. Yorumlar bölümünden dilediğiniz her şeyi sorabilirsiniz.