Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 2004

Konumu: İstanbul, Türkiye

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Bülent Çelebi

Alan: Telekominikasyon

Ürün: xDSL Modem / Ağ geçidi, Kablosuz Erişim Noktası, IPTV Alıcı

Çalışan Sayısı: 250

Resmi Sitesi: www.airties.com.tr

AirTies markası, İTÜ Maslak Kampüsü KOSGEB kapsamında 2004 yılında kablosuz bilgisayar ağ cihazları üzerine ar-ge çalışmaları yapmaya başlamış bir teknoloji firmasıdır. 2013 yılının Mart ayından itibaren tüm dünya çapında 8.000.000’dan fazla DSL modem, ağ geçidi, IPTV cihazı kurulumuna ulaşmayı başarmıştır. Ülkemizde neredeyse tüm evlerde kullanılmaktadır. Kalitesi olaması çok tercih edilmesinde büyük etki göstermiştir. Garantili olması ve çok uzun süre dayanaklı olması müşterilerini en çok memnun eden yönüdür.

Airties Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Airties’in Dünya Çapında Kurumları

TTNet ADSL ağı altyapısı modemleri

Tivibu Ev IPTV alıcıları

Digiturk Play hizmeti için yurtdışında kullanılan IPTV alıcıları

İsviçre’deki Swisscom şirketinin IPTV hizmeti için kablosuz ağ geçitleri (Dünya’nın ilk 4×4 MIMO çift bantlı kablosuz ağ geçidi)

İngiltere’deki BSkyB şirketinin kablosuz bağlantı cihazları

Almanya’daki SKY Deutschland için kablosuz video ağ geçitleri

Airties hangi ülkenin modem markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Sitemizde tüm markaları bulabilirsiniz.