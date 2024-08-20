Hangi Ülkenin: Türkiye
Kuruluş Tarihi: 2004
Konumu: İstanbul, Türkiye
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Bülent Çelebi
Alan: Telekominikasyon
Ürün: xDSL Modem / Ağ geçidi, Kablosuz Erişim Noktası, IPTV Alıcı
Çalışan Sayısı: 250
Resmi Sitesi: www.airties.com.tr
AirTies markası, İTÜ Maslak Kampüsü KOSGEB kapsamında 2004 yılında kablosuz bilgisayar ağ cihazları üzerine ar-ge çalışmaları yapmaya başlamış bir teknoloji firmasıdır. 2013 yılının Mart ayından itibaren tüm dünya çapında 8.000.000’dan fazla DSL modem, ağ geçidi, IPTV cihazı kurulumuna ulaşmayı başarmıştır. Ülkemizde neredeyse tüm evlerde kullanılmaktadır. Kalitesi olaması çok tercih edilmesinde büyük etki göstermiştir. Garantili olması ve çok uzun süre dayanaklı olması müşterilerini en çok memnun eden yönüdür.
Airties Hangi Ülkenin
Cevap: Türkiye
Airties’in Dünya Çapında Kurumları
TTNet ADSL ağı altyapısı modemleri
Tivibu Ev IPTV alıcıları
Digiturk Play hizmeti için yurtdışında kullanılan IPTV alıcıları
İsviçre’deki Swisscom şirketinin IPTV hizmeti için kablosuz ağ geçitleri (Dünya’nın ilk 4×4 MIMO çift bantlı kablosuz ağ geçidi)
İngiltere’deki BSkyB şirketinin kablosuz bağlantı cihazları
Almanya’daki SKY Deutschland için kablosuz video ağ geçitleri
Airties hangi ülkenin modem markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Sitemizde tüm markaları bulabilirsiniz.