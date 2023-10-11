Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güven uygulaması düzenlendi.ADIYAMAN (İFA) - Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik düzenlenen denetimde 515 şahıs arandı ve 208 araç kontrol edildi.

Gerçekleşen denetim sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı.

1 şahsa adli idari işlem ve 16 bin 816 TL cezai işlem uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, genel asayiş ve güvenliğin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.