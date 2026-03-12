Kocaeli Adliyesi önünde dün görülen duruşmanın ardından Sümeyye M. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emrah Çeliksoy'un cenazesi, Kartepe ilçesindeki Rahmiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Rahmiye Mezarlığı'nda defnedildi. Çeliksoy'un sol gözünün hiç görmediği, sağ gözünde ise görme kaybı bulunduğu öğrenildi. Cenaze töreninde konuşan amca Celal Çeliksoy, olayda pusu kurulduğunu öne sürerek adliye çıkışında araba beklerken saldırıya uğradıklarını savundu.

'O yorum yapanlar söylediklerinden utanacaklar'

Kamuoyunda bilgi kirliliği oluştuğunu ifade eden Celal Çeliksoy, 'Dün adliye çıkışında araç beklerken karşı taraftan davalılardan bir tanesi yeğenime saldırmak üzere olayı gerçekleştirdi. Mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme süreci devam ederken yalan yanlış kamuoyuna verilen bilgiler var. Bu durum acımızı daha da katladı. Olay denildiği gibi değil. Her şey mahkemede ortaya çıkacak ama insanlar yalan yanlış bilgilerle yönlendirildi. Bu konuda bize bir leke sürülmüş gibi oluyor ama mahkeme süreci her şeyi aydınlatacak Allah'ın izniyle. Mahkeme devam ediyordu. Pusu kurulmuş gibi görünüyor. Kamera kayıtları var. Kamuoyunda bulanık bilgiler var. Onlar da inşallah gün yüzüne çıkacak. O yorum yapanlar söylediklerinden utanacaklar.'

'Ambulans geç geldi'

Ambulansın geç geldiğini de iddia eden Çeliksoy, 'Ambulans 15-20 dakika geç geldi. Adliye ile Kocaeli Devlet Hastanesi'nin arası yürüyerek 5 dakika ama ambulans değişik bir yerden geldi. Onların çalışma prosedürü nasıl bilmiyorum ama geç geldi, 15-20 dakika geç geldi' ifadelerini kullandı.

'Cinsel istismar suçundan yargılandığı yönündeki iddialar da doğru değildir'

Emrah Çeliksoy'un avukatı Mehmet Emin Atabek, 'Müvekkilim Emrah Çeliksoy, adliyeden çıkışı sırasında alınan güvenlik tedbirlerine rağmen öldürülmüştür. Olayın ardından sosyal medyada ve bazı basın organlarında müvekkilimin cinsel istismar suçuyla ilişkilendirildiği görülmektedir. Müvekkilimin böyle bir suçla hiçbir ilgisi yoktur. Gerçeğe aykırı paylaşım ve yorumlarla ilgili yasal haklarımızı kullanacağız. Müvekkilimi öldüren Sümeyye M.'nin cinsel istismar suçundan yargılandığı yönündeki iddialar da doğru değildir. Bu yönde yapılmış herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. Kimsenin kimsenin canını almaya hakkı yoktur. Hukukun gereğini yapacağına inanıyoruz' dedi.

'Bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını gördüm'

Adliye karşısında esnaflık yapan İlyas Yeşildağ olaya ilişkin, 'Kasada duruyordum. Yan dükkandaki arkadaş, kadının birine bıçak sapladığını söyledi. Ben de o tarafa baktım. Bir kişinin yerde, kanlar içinde yattığını gördüm. Kadın kaçıyordu, polisler de zaten oradaydı. Polis arkadaşlar kadını hemen yakalayıp içeri aldı. Ben sadece yere düşen kişiyi ve kanlar içinde olduğunu görebildim. Bağırışları duyunca dönüp ben de oraya baktım' şeklinde konuştu.

Ne olmuştu

Cinayetle sonuçlanan sürecin başlangıcı, 31 Temmuz 2025'te İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi'nde yaşanmıştı. Yakın arkadaş olan Ahmet Furkan Ö. ile Emrah Çeliksoy arasında bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada, Çeliksoy'un Ahmet Furkan Ö'yü bıçaklayarak kaçtığı, yaralı haldeki Ahmet Furkan Ö.'nün de Çeliksoy'un evine giderek silahla ateş açtığı ve 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 'öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından dün görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Emrah Çeliksoy ile tutuklu sanık Ahmet Furkan Ö. hakim karşısına çıkmış, Ahmet Furkan Ö.'nün eski eşi Sümeyye M. (25) ise tanık olarak dinlenmişti.

Sümeyye M., mahkemedeki ifadesinde, eşiyle ayrı oldukları dönemde Emrah Çeliksoy'un kendisini dertleşmek bahanesiyle bir otele çağırdığını ve alkol aldıktan sonra kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiş, bu olayı daha sonra eşine anlattığını ve silahlı kavganın da bu nedenle çıktığını ileri sürmüştü. Emrah Çeliksoy ise mahkemedeki savunmasında bu iddiaları yalanlamıştı.

Duruşmanın ertelenmesinin ardından adliye önüne çıkan taraflar arasında başlayan tartışmada Sümeyye M., çevredeki bir kafeden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'u kalbinden bıçaklamış, Çeliksoy kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.