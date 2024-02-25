Sakarya AFAD ekipleri, minik ve gençlere ‘Afet Farkındalık’ eğitiminde, afet öncesi-sırası-sonrasında doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasının içeriği, çök-kapan-tutun prensibi ve tahliye tatbikatlarını detaylı bir şekilde anlattı.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ihtimal dahilinde olan afetler için şehir genelinde eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede şehirdeki Kur’an kursu, kreş, ortaokul ve liselerde öğrencilere ‘Afet Farkındalık’ eğitimleri veriliyor. Öğrencilere verilen eğitimlerde; afet öncesi-sırası-sonrasında doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasının içeriği, çök-kapan-tutun prensibi ve tahliye tatbikatları detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, afet ve acil durum çantası içeriği, yangın söndürme cihazları kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitimin sonunda, deprem tahliye tatbikatı da yapılarak, öğrencilere afet bilinci aşılandı.