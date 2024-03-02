Sakarya Müftülüğü ve AFAD iş birliği ile ‘Depremde Arama Kurtarma Eğitimleri’ devam ediyor.

Afetlere dirençli bir toplum oluşturabilmek için Cumhuriyetin 100. yılında, 100 bin Arama Kurtarma Personeli yetiştirme hedefi doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla eğitimlere başlanıldı. Eğitimlerle; depremde arama ve kurtarma eğitim programı, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirerek, afetlere etkin müdahale yeteneklerini artırmak amaçlıyor. Bu çerçevede Sakarya Müftülüğü ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Depremde Arama Kurtarma Eğitimlerinin 2’nci turu başladı.

Eğitimlere, katılımcılara deprem anında arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol alabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmak hedefleniyor. Sapanca’da bulunan Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitimde, katılımcılara; birlikte çalışma kültürünü güçlendirmek ve koordinasyon içinde hareket etme yeteneklerini artırmanın yanı sıra, afetlere karşı daha hazır ve dayanıklı bir toplum oluşturabilmek amaçlanıyor.