Age of Empires 4’ü Çalıştırabilir miyim

Age of Empires 4 sistem gereksinimlerini kontrol edin. Çalıştırabilir miyim? Özelliklerinizi test edin ve oyun bilgisayarınızı derecelendirin. Sistem gereksinimleri Laboratuvarı, ayda 6000’in üzerinde oyun üzerinde milyonlarca bilgisayar gereksinim testi gerçekleştirir.

Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Age of Empires 4 oyun detayları

Age of Empires serisinin bir sonraki genişlemesiyle tarihin destansı savaşlarına yeniden dalın. Halkınızı zafere götürürken tarih boyunca çeşitli orduların komutasını alın. Yerli Amerikalıları sömürge istilalarına karşı savaşarak kontrol edin, İngiliz Kızılcılılarını bilinen dünyayı fethetmeye yönlendirin ve Roma lejyonerlerini tüm zamanların en büyük imparatorluğunu kurmaya yönlendirin. Stratejik birlik yerleştirme ve manevralar ile savaş alanına hakim olurken kendinizi en büyük komutan olarak kanıtlayın. Geçmişte ya da gelecekte hiçbir güç sizi bu heyecan verici tarih ve savaş kaynaşmasında durduramaz. Halkını zafere götürecek misin?

Age of Empires 4 sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

AMD FX-8350, 4.0 GHz / Intel Core i7-3770, 3.4 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: MD RX 480, 4 GB / Nvidia GTX 970 4 GB

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 4 minimum gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5- 2300, 2.80 GHz

Bellek: 6 GB

Ekran Kartı: AMD HD 7870, 2 GB – Nvidia GTX 660 2 GB

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Age Of Empires IV Nedir?

Age of Empires 4, Company of Heroes serisinin ve diğer sevilen strateji oyunlarının yaratıcıları Relic Entertainment tarafından geliştirilmektedir. Bu, on yıldan uzun bir süredir serinin ilk yeni girişi — AoE 3, 2005 yılında tamamen piyasaya sürüldü.

Yayıncı Microsoft Studios, varlığı ve oyunu yalnızca Windows 10’da yayınlama amacı dışında, Gamescom 2017’de duyurulduğundan bu yana proje hakkında neredeyse hiçbir şey açıklamadı. Aşağıda, şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi topladık.

Bu arada oynayacak bir şeyler arıyorsanız, en iyi strateji oyunları listemize bakın veya incelememizde Age of Empires: Definitive Edition hakkında ne düşündüğümüzü görün.

Age of Empires 4 çıkış tarihi: muhtemelen 2020 veya daha sonraMaalesef hala resmi Age of Empires 4 çıkış tarihi yok. Hala geliştirilmekte olduğunu varsayıyoruz, ancak bu arada Microsoft, orijinal üçlemenin kesin sürümlerini yayınlamakla meşgul.