Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Saylık, ağır işlerde çalışan bireylerin sıklıkla karşılaştığı omuz ağrılarına karşı evde uygulanabilecek yöntemlerin olduğunu, ancak şiddetli ağrılarda derhal uzman yardımına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Evde hafifletilebiliyor

Acıbadem Bursa Hastanesi'nden Doç. Dr. Murat Saylık, omuz ağrılarının sadece doğuştan gelen kemik ve eklem yapılarıyla ilişkilendirilebileceği gibi, aynı zamanda ağır işlerin etkisiyle de ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Her yaş grubunda görülebilen omuz ağrılarının evde yapılabilecek uygulamalarla hafifletilebileceğini belirten Saylık, uzun süreli ve şiddetli ağrı durumlarında mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini önemle vurguladı.

Doç. Dr. Saylık, omuz ağrılarının yaygın nedenlerini şu şekilde sıraladı: "Omuz sıkışma veya daralma sendromu (Impingement), SLAP lezyonu, akromioklavikuler eklem basısı, Bankart lezyonu, rotator manşet yırtığı ve donuk omuz." Her bir durumun farklı belirtilerle ortaya çıkabildiğini ve tedavi yöntemlerinin de buna göre şekillendirildiğini ifade etti.

Omuz ağrılarının evde tedavisine yönelik olarak Doç. Dr. Saylık, "Ağrı bölgesine günde 3-4 kez 10 dakika süreyle buz uygulamak, omuzu ve kolu dinlendirmek, ibuprofen veya asetaminofen içeren ilaçları kullanmak faydalı olabilir. Ancak ağrı azalmazsa, uzman yardımı almak önemlidir" dedi.

Ayrıntılı muayene şart

Son olarak, Doç. Dr. Saylık, tedavinin detaylarının belirlenmesi için ayrıntılı bir muayene ve radyolojik görüntüleme yapılması gerektiğini, medikal tedavi, fizik tedavi ve gerektiğinde cerrahi müdahale gibi çeşitli tedavi seçeneklerinin bulunduğunu söyledi.