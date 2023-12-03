Medicana Ataşehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Sedat Koca, kanserin dünya genelinde en endişe verici hastalıklardan biri olduğunu belirterek, akıllı radyoterapinin önemine vurgu yaptı. Bu tedavi yönteminin tümörü doğrudan hedefleyen bir radyoterapi teknolojisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koca, sağlıklı dokuların daha az zarar gördüğünü ve her kanser türüne uygulanabilir bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Eş zamanlı görüntüleme imkanı sunuyor

Radyasyon onkolojisi alanında hastaya özel radyoterapi yöntemlerinin bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koca, kanser tedavisindeki temel hedefin tümörlü dokuyu kontrol altına almak ya da yok etmek olduğunu söyledi. Güncel tedavi yöntemlerini takip etmenin önemine değinen Koca, akıllı radyoterapinin hastaya özel tedavi imkanı sağlayan, eş anlı görüntüleme imkanı sunan bir yöntem olduğunu belirtti.

Sağlıklı dokulara zarar verilmiyor

Prof. Dr. Koca, radyoterapinin hastalıklı organa yönlendirilmesi için özel cihazlara gereksinim duyulduğunu hatırlatarak, eş anlı görüntüleme imkanı sunan bu radyoterapinin diğer yöntemlere göre daha hassas bir teknik donanıma sahip olduğunu açıkladı. MR tarayıcısı sayesinde tedavi sırasında tümörün pozisyonunu üç boyutlu olarak gösteren bu yöntem, tümör kontrolünü artırarak sağlıklı dokulara zarar vermeden müdahale edilmesine olanak tanıyor.

Prof. Dr. Koca, tedavinin her aşamasının takip edilebildiğini ve bu sayede radyoterapi süreci boyunca hastaların etkin bir şekilde izlendiğini ifade etti. Bu tedavi yönteminin, kanserli hücrelere daha kesin bir şekilde uygulanmasını sağladığı gibi sağlıklı dokuların daha az etkilendiğini belirten Koca, tedaviye yanıt oranını artırarak lokal kontrol sağlama konusunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Tedaviye yanıt oranı artıyor

Medicana Ataköy Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Nilay Şengül ise kanser tanısının konulmasının ardından hastalığın evrelendiğini ve her evrede farklı tedavi seçeneklerinin kullanıldığını belirterek, akıllı radyoterapinin tedaviye yanıt oranını artırdığını ve lokal kontrol sağlama konusunda etkili olduğunu söyledi. Şengül, sadece medikal onkolojide değil, radyoterapideki gelişmelerin de titizlikle takip edildiğini dile getirdi.