Ağız yarası, birçok şekilde görülen ancak genel olarak aft olarak karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Ağız içi, dudak, dil, damak, iç yanak ve daha birçok bölgede ağız yaraları görülebilir. Bu yaralar genel olarak 2-3 gün sürer. Daha fazla süren ağız yaraları için mutlaka uzman hekime muayene olmak gerekir. Uzun süreli ağız yaralarının altında başka hastalıklar yatabilir. Özellikle immün sisteme dahil olan organlarda meydana gelen problemler, ağız yaralarının oluşumunda etkili olabilirler.

Ağız yaralarının uzun sürmesinin yanı sıra sürekli olarak tekrarlaması da altında bir hastalık olabileceğinin önemli bir göstergesidir. Ağız yarası tedavi edilirken ilaçlardan ziyade doğal yöntemlere başvurulması daha etkili olur. Bu konuda birçok yöntem söz konusudur ancak sizler için araştırdığımız ve ağız yarasına kesin çözüm sağlayan yöntem yazımızın devamında yer almaktadır.

Ağız Yarası Doğal Tedavi Yöntemleri

Ağız Yarasına Ne İyi Gelir?

Ağız yarası konusunda en sık kullanılan ve en etkili yöntemlerin başında sumak ve sirke karşımı yer alır. 1 yemek kaşığı sumak ile 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 bardak suyun içerisinde karışım haline getirilir. Sonrasında bu karışımı içerseniz, ağız içi yaralarınızın daha kısa sürede iyileştiğini görebilirsiniz.

Bunun yanı sıra karbonatın da ağız yaralarına son derece iyi geldiği bilinir. Karbonatı ağız içine uygulamadan önce ellerin iyi bir şekilde temizlenmesi gerekir. Ağız içi yaraları iltihaplı ve açık yaralar oldukları için hijyenik yaklaşmak diğer riskleri azaltır. Eller dezenfekte edildikten sonra karbonat direkt olarak ağız içi yarasına uygulanarak, yaranın verdiği acı hissi azalır ve ağızda kalma süresi kısalır.

Ağız yarasına iyi gelen doğal yöntemler arasında kekik de yer alır. Kekik, yalnızca ağız yarasının iyileşmesine değil, aynı zamanda diğer yaraların da çıkmamasına yardımcı olur. 1 tatlı kaşığı kekiği direkt olarak ağınıza atın ve çiğnemeye başlayın. Sonrasında ağız yaranızın hızlı bir şekilde iyileştiğini ve yaraların azaldığını görebilirsiniz.

Ağız yarasının tedavisi konusunda kullanılan bir diğer yöntem ise tuzlu sudur. Bir bardak suya 1 çay kaşığı tuz atıp, iyice karıştırmalısınız. Ardından bu suyu ağzınızda çalkalamalı ve tükürmelisiniz. Suyu yutmamaya çalışmanız oldukça önemlidir. Mide bulantısına yol açabilir. Tuzun antibakteriyel özelliği sayesinde ağız yaralarının normale oranla çok daha hızlı iyileştiği görülür.

İnegöl haber, bursa haber, İnegöl sondakika, bursa sondakika