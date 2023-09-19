Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere yönelik burs fırsatlarını duyurdu. Buna göre, 29 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurularla, binlerce öğrenci eğitimlerine destek olacak bu burslardan yararlanma şansına sahip olacak.

Burslar, Büyükşehir Belediyesi'nin 'BURSKOOP' adını verdiği Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi aracılığıyla sağlanacak. Bu yıl, 8 ay boyunca 5 bin üniversite öğrencisine aylık bin 250 TL, meslek liseleri öğrencilerine ise aylık 750 TL burs verilecek.

Bursa, sanayi alanında önemli bir şehir olarak öne çıkıyor ve bu nedenle meslek liselerini de burs programına dahil ediyor. Meslek liselerinde eğitim alan öğrenciler arasında, bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, elektrik elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, gemi yapımı, gıda teknolojisi, güzellik hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, inşaat teknolojisi, kimya teknolojisi, laboratuvar hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, matbaa hizmetleri, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, moda tasarım teknolojileri, motorlu taşıtlar teknolojisi, plastik teknolojisi, raylı hizmetler teknolojisi, sağlık hizmetleri, tarım, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım, ulaştırma hizmetleri, yenilenebilir enerji, yiyecek içecek hizmetleri, grafik ve fotoğraf, mikro mekanik ile muhasebe ve finansman bölümlerini tercih eden öğrenciler bu burs imkanından yararlanabilecekler.

Burs başvuruları, hem üniversite hem de meslek lisesi öğrencileri için 29 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında online olarak burs.bbbgenclikkulubu.com internet adresinden yapılabilir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim ve gençlik hizmetlerine verdikleri önemi vurgulayarak, BURSKOOP aracılığıyla bu burs imkanlarını sunarak öğrencilere destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Aktaş, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için geçerli olan bu burs programıyla üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca toplamda 10 bin TL, meslek lisesi öğrencilerine ise 6 bin TL burs verileceğini ifade etti. Başkan Aktaş, gençlerin eğitimlerine odaklanmalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.