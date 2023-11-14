Un Kurabiyesi Yapmak için Gereken Malzemeler:

1 paket katı yağ ve oda sıcaklığında — tereyağı da kullanabilirsiniz sonra

1 k.f sıvı yağ ve

3 kaşık pudra şekeri

4 kaşık buğday nişastası ile

Alabildiği kadar un koyun (4,5 – 5 bardak)

1 ç.b pudra şekeri (üzeri için)

Yapılışı:

Öncelikle sert yağ ve sıvı yağ ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Daha sonra nişasta ve unu ekleyip hamuru iyice yoğurun.

Ardından hamurdan müsait büyüklükte parçalar koparıp rulo biçimine getirin ve bıçak aracılığıyla verev halinde kesin ve üzerine bıçak ile 2 çizik atın.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında beyaz kalacak biçimde pişirin. Fırından çıkardığınızda hemen pudra şekerine bulayınız.