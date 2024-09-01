Malkara Belediyesi'nin düzenlediği Ahievren Mahallesi 5. Geleneksel Kavun – Karpuz Şenliği ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları Ahievren Mahallesi’nde büyük coşkuyla gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ahievren Mahallesi Meydanında düzenlenen ve yoğun ilgi gören etkinliklere; Malkara İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Cumhuriyet Savcısı Cihan Tuncer, İlçe Emniyet Müdür V. Komiser Mehmet Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Özçoban, Siyasi Parti Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ahmet Nazif Balcı, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalardan önce, Belediye Akademisi tarafından açılan el emeği sergileri, Malkara İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk tarafından ziyaret edildi. Sergide yer alan el emeği ürünler, büyük beğeni toplarken, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Kutlamalar, ilk defa kırsal mahallemizde düzenlenen Fener Alayı Korteji ile başladı. Ahievren Mahallesi sokaklarında meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen kortej, vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazandı.

Fener Alayı kortejinin ardından şenlik kapsamında sahne alan Evrim Kaşıkçı, seslendirdikleri şarkılar ve sergiledikleri performans ile izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk gecenin anısına Evrim Kaşıkçı’ya hediye takdim etti. Hediye takdiminin ardından Ahievren Mahalle Muhtarı Ozan Kavuk, şenlik programına katılan herkese teşekkürlerini sunarak, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk başta olmak üzere organizasyona destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Zafer Bayramı'nı Ahievren'de gelenekselleşen Kavun Karpuz Şenliği ile birlikte kutlamanın ayrı bir heyecan ve mutluluk verdiğini söyledi.

Konuşmalar sonrasında Evrim Kaşıkçı Ahievren Mahallesi 5. Geleneksel Kavun -Karpuz Şenliğine katılanlara sergiledikleri muhteşem performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatarak coşku dolu bir gece olarak hafızalara kazındı.