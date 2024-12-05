Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Dünya Atletizm Birliği tarafından Türkiye’ye yaklaşık 3 yıldır uygulanan manipülasyon cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) düzenlediği basın toplantısıyla atletizmde yaklaşık 3 senedir Türkiye’ye uygulanan manipülasyon cezasının kaldırıldığını duyurdu. Toplantıya Başkan Karadağ’ın yanı sıra Asbaşkanlar Fikret Çetinkaya ve Ayşegül Baklacı da katıldı. Başkan Karadağ, “Bugün sizlerle bir müjdeyi paylaşmak adına toplandık. Türk atletizminin geleceği için çok önemli bir gün. Dün akşam Dünya Atletizm Birliği başkanının yaptığı açıklamayla yaklaşık 3 senedir var olan bir cezamız kaldırıldı. 2021 olimpiyatlarından önce yapılan oyunlarda yapılan birtakım hatalardan dolayı Dünya Atletizm Birliği bize, en büyük ceza olan manipülasyon cezası verilmişti. Dopingden daha kötü bir ceza. Doping cezası verdiğiniz zaman bir kişiye veriyorsunuz, o da cezası bitince başlıyor. Ancak manipülasyon cezası tüm ülkeye verilen bir ceza oldu. Bizim için bir yüz karası olmuştu. Bu cezanın bir kaldırılma süresi de yoktu, yani ucu açıktı ve bu ucu açıklığın sebebi önceki yönetimin suçlu bulunmasıydı. Biz birtakım çalışmalara başlamıştık seçim öncesi. Seçimden önce ekim ayında Türkiye Atletizm Federasyonu’na bir yazı gelmişti ve bu yazı da sonuç yazısıydı. Bu yazıya göre bizim cezamızın 13 Eylül 2025’te Tokyo’da yapılacak dünya şampiyonasına kadar devam edeceği ve orada yapılacak çalışmalar sonucunda cezamızın devam edip etmeyeceğine karar verileceği konusunda bize resmi tebligat gelmişti. Biz yine bu tebligata rağmen çalışmalarımıza devam ettik. Çok önemli birtakım spor siyaseti diyebileceğimiz kulislerimizi yaparak bu cezaların kaldırılmasını sağladık” diye konuştu.

“Verdiğimiz ilk sözü manipülasyon cezasını kaldırarak tuttuk”

Göreve geldiklerinden bu yana cezayı kaldırmakla ilgili yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Karadağ, “Bu ceza önceki federasyonun tek hatası değildi. Önceki federasyonda sportifin dışında mali ve idari olarak da birçok sıkıntılarımız var. Onları da çözebilmek için, enkazı kaldırabilmek için sürekli mesai yapıyoruz. Bugüne dek manipülasyon yasağını açtığımızda şöyle diyebiliriz; ceza başladığından beri Türkiye’deki hiçbir müsabakada yapılan dereceleri Dünya Atletizm Birliği geçerli saymadı. Sadece büyük yarışlarda delege gönderip, delegenin verdiği sonuçlarla yaptığımız dereceler geçerli olabilir hale geldi. Bu da Türk atletizminin tamamen bağımsızlığını ve özgürlüğünü kaybettiğinin göstergesi. Yani bizim hakemlerimize hiçbir şekilde inanmıyorlar, kendileri hakem gönderiyorlar ve o hakemler lütfederse sonuçlar geçerli oluyordu. Nihayetinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında barajları geçmek için birtakım iyi dereceler yapmak gerekiyor. Bu derecelerin bir bölümü de Dünya Atletizm Birliği tarafından ranking sistemiyle yapılıyor. Ranking şöyle oluyor; bir sporcu toplam 5 tane en iyi yarışıyla aldığı puan 5’e bölünüp o sıralamaya göre dünya, olimpiyat ya da Avrupa barajını geçmiş oluyor. 5 tane iyi derece koşabilmek için sporcuların en az 10 tane yurt dışı koşusuna gitmesi gerekiyordu. Bu manevi bir utanç. Kendi ülkenizde yarıştıramıyorsunuz, baraj geçmek başka ülkeye göndermek zorunda kalıyorsunuz. Bu manevi utancın yanı sıra federasyonumuza da ciddi olarak maddi zarar verdi. 31 Ekim’deki kongrede bir önceki federasyon mali bilançolarını da açıkladı. Göreve geldiğimiz 35 günde ulaşabildiğimiz verilere göre yaklaşık 93 milyon TL bir borç yüküyle karşı karşıya olduğunu gördük. Federasyonumuzun 2024 yılı bütçesi 200 milyon TL civarındaydı. Spor yasasına göre federasyonun yüzde 10’u aşmaması gerekiyor. Biz gördük ki yüzde 50’yi aşan bir seviyedeyiz. Bu vahim tabloya dair tüm verileri bakanlığımız ile paylaştık. Verdiğimiz ilk sözü manipülasyon cezasını kaldırarak tuttuk. Artık manipülasyon izleme listesinde değiliz” ifadelerini kullandı.

Ayşegül Baklacı: “World Athletics’te hakemlerimiz bronz ve silver kategorilerinde”

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Ayşegül Baklacı da çalışmalarla ilgili, “Şu an World Athletics panelinde hakemlerimiz bronz ve silver kategorilerinde. Gold’a geçmeye çalışan hakemlerimiz var. Sayı artıkça uluslararası arenada hakemlik boyutunda temsil kabiliyetimiz artacak. Bu da özellikle yarışma organizasyonu boyutunda güvenilirliğimizi sağlamlaştırmış hale gelecek. Sporda sürdürülebilirlik belgesini almak için, federasyonumuz bu kalite belgesini almak için ilk çalışmaları başlattı” şeklinde konuştu.

Fikret Çetinkaya: “Türkiye’nin tarihine kara leke gibi düşen cezayı kaldırmamız büyük başarı”

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Fikret Çetinkaya ise manipülasyon cezasının kısa sürede kaldırmış olmalarının önemli olduğuna vurgu yaparak “Öncelikle atletizme gönül veren birisi olarak Türkiye’nin tarihine kara leke gibi düşen cezayı kısa sürede kaldırmamız büyük başarı. Kimse de çıkıp sahiplenmeye kalkmasın. Başkanımızın seçimden önceki çalışmalarının içinde bu cezayı nasıl kaldırabileceğinin çalışmaları var. Bundan sonra geçmişle uğraşmayacağız, geleceğe bakacağız” cümlelerine yer verdi.