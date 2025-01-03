Görüşmede yer alan isimlerden biri olan Ahmet Türk'ün, Bahçeli'ye kehribar tespih hediye ettiği öğrenildi. Hatırlatmak gerekirse, Bahçeli daha önce kayyum atanmasının ardından Ahmet Türk için "Kürt ağası" ifadesini kullanmıştı. DEM Parti heyeti, İmralı'daki görüşmelerinin ardından sırasıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Heyet, saat 13.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştükten sonra Bahçeli’nin ofisinde kabul edildi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Bahçeli, DEM Parti heyetindeki İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve kayyum atanmış Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü kapıda karşıladı.

Görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı ve Bahçeli, heyeti kapıya kadar uğurladı.

Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye Tesbih Hediyesi

Ahmet Türk'ün, görüşme esnasında MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye ettiği belirtildi. Bahçeli, daha önce Ahmet Türk için "Ağalık vasfına sahip bir insan" yorumunda bulunmuştu.