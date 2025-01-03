Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanlık görevini Özgür Özel'e devretmesinin ardından siyasete geri dönüp dönmeyeceği konusu sürekli gündemde kaldı. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda geri dönmeyeceğini ifade etmişti. Ancak, eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ağaç, Kılıçdaroğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşarak altına "Geliyor gelmekte olan" notunu ekledi. Bu paylaşım, "Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor?" şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Bu partinin delegeleri var, kurumsal bir kimliği var. Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım' diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım, ey delegeler gelin bana imza verin' demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim."