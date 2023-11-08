Akıllı Ev Sistemleri Akıllı Ev Sistemleri

Ahşap yapıların avantajları şu şekildedir;

  • Ahşap binaların yapımında insan ve yapı malzemeleri hataları minimum seviyede tutulduğu takdirde deprem riski minimum düzeydedir.
  • Hafif bir malzeme olmasından kaynaklı olarak ölü yük azalarak temel ve diğer taşıyıcı elemanların boyutları küçülmektedir.
  • Nakliye ucuz ve montaj makineleri gereksinimi minimumdur. Montajı son derece kolay çabuk ve ekonomiktir.
  • Isı yalıtımı yönünden iyi bir malzemedir.
  • Kimyasal etkilere karşı son derece dayanıklı olup, kurutulmuş ahşap iyi bir elektrik yalıtkanıdır.
  • Şekil vermesi kolay olduğundan şantiye ortamında bile istenilen şekil rahatlıkla verilebilir.
  • Birleşimi kolay bir malzeme olup, ahşap doğadan kolay bir biçimde elde edilebilir.