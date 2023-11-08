Ahşap yapıların avantajları şu şekildedir;
- Ahşap binaların yapımında insan ve yapı malzemeleri hataları minimum seviyede tutulduğu takdirde deprem riski minimum düzeydedir.
- Hafif bir malzeme olmasından kaynaklı olarak ölü yük azalarak temel ve diğer taşıyıcı elemanların boyutları küçülmektedir.
- Nakliye ucuz ve montaj makineleri gereksinimi minimumdur. Montajı son derece kolay çabuk ve ekonomiktir.
- Isı yalıtımı yönünden iyi bir malzemedir.
- Kimyasal etkilere karşı son derece dayanıklı olup, kurutulmuş ahşap iyi bir elektrik yalıtkanıdır.
- Şekil vermesi kolay olduğundan şantiye ortamında bile istenilen şekil rahatlıkla verilebilir.
- Birleşimi kolay bir malzeme olup, ahşap doğadan kolay bir biçimde elde edilebilir.