Ajans Press Teknoloji, yapay zekâ destekli analiz araçlarıyla öne çıkan yeni ürünü Newscope, 197 ülkede 152 milyon web sitesi ve 40 farklı sosyal medya platformunu takip ederek, yapay zekâ iç görüleri ile hazırlanan 80’in üzerinde raporlama metodu sunuyor.

Ajans Press Teknoloji, dünya çapında 500 yazılım mühendisiyle geliştirilen ve yapay zekâ destekli analiz araçlarıyla öne çıkan yeni ürünü Newscope, 197 ülkede 152 milyon web sitesi ve 40 farklı sosyal medya platformunu takip ederek, yapay zekâ iç görüleri ile hazırlanan 80’in üzerinde raporlama metodu sunuyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Hindistan, Singapur ve Japonya’dan ortak konsorsiyum ile birlikte toplam 500 yazılım mühendisinin 7 yıldır üzerinde çalışarak geliştirdiği ve toplam 220 milyon dolar yatırım yapılan Newscope, kullanıcılarına derinlemesine analiz ve raporlama yeteneği sunuyor. Bu metodlar, medya izleme süreçlerini optimize ederek, kullanıcıların kritik iç görülere erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca Newscope’un yapay zekâ destekli analizleri, pazarlama, iletişim ve strateji geliştirme alanlarında yenilikçi fırsatlar sunuyor.

Ajans Press Teknoloji CEO’su Mehmet Ali Özkan, platformun sunduğu değerlerle ilgili açıklamalarında şunları söyledi: “Platform, medya takibi ve analizinde bir devrim niteliğinde. Kullanıcılarına sağladığı 80’den fazla raporlama metodolojisiyle sektördeki kritik içgörülere erişimi kolaylaştırıyor. Bu ürün, sadece analiz aracı değil, aynı zamanda iş stratejilerini geliştirmek ve rekabet avantajı sağlamak için bir maden. Newscope’un benzersiz veri havuzu, kullanıcılarına karar alma süreçlerinde bir pusula oluşturacak. Özellikle ülkemizden dünyaya ihracat yapan birçok kıymetli şirket için vazgeçilmez bir kaynak olacak. Aynı zamanda Türkiye medyasında ve geleneksel mecralarda yer alan verileri de Newscope platformundan 80’in üzerinde kriterle raporluyoruz. Raporlama kriterleri arasında marka dinleme, rakip istihbaratı, kampanya izleme, kriz iletişimi, yönlendirici keşfetme, ton analizi, performans, görsel içgörü, demografi gibi birçok katma değerli içerik yer alacak. Platformun hem ülkemize, hem de ülkemizde faaliyet gösteren birçok firmaya çok ciddi katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, yıl sonuna doğru piyasaya sunacağımız yeni ürün ve yazılımlarımızla, sektörümüzde öncü olmayı sürdüreceğiz.”