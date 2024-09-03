Türk Hava Yolları’na ait bölgesel havayolu şirketi olan AJet’in, İstanbul-Rize seferinde peş peşe 6 kez rötar meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saatlerce Rize’ye uçmayı bekleyen yolcular durum karşısında adeta çileden çıktı. O anlar bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, bazı yolcular yaşananları ıslık ve alkışlarla protesto etti.

AJet’in, dün gerçekleştirdiği ve saat 11.00 olarak belirlenen İstanbul-Rize seferinde peş peşe 6 kez rötar meydana geldi. Saat 11.00’da yapılması planlanan uçuş defalarca ertelendi ve yolcular aynı yöne yapılacak olan 17.30’daki sefere aktarıldı. Ancak İstanbul-Rize arası yapılacak bu uçuşun da ‘teknik bir arıza’ nedeniyle rötarlı kalkacağı, tahmini kalkış saatinin ise 22.00 olduğu kaydedildi. Saat 22.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan uçak saat 23.45 sıralarında Rize-Artvin Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi.

Peş peşe 6 kez rötar

Saat 11.00’da gerçekleşmesi planlanan Rize-Artvin Havalimanı uçuşunun önce 17.30, ardından 18.10, sonra da 18.30’a ertelendiği öğrenildi. Ancak uçuş saati tekrar değişti ve 18.30 olan uçuş saati 19.30’a, daha sonra ise saat 22.00’a ertelendi. Tüm bu yaşananlar karşısında öfkelenen yolcular önce yetkililer ile görüşmek istedi. Yolcular, sürekli değişen uçuş saatleri nedeniyle hem hava yolu şirketine hem de yaşadıkları mağduriyete büyük tepki gösterdi. Bekletilen yolcular terminalde stres dolu saatler geçirdi. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. O anlar bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken bazı yolcular ise yaşananlara ise ıslık ve alkışlarla protesto etti.