AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in DEM Parti’li Ali Bozan’ın dün Meclis’te üzerine yürümesinin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’dan DEM Parti’ye gönderme geldi.

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti ve Dem Parti arasında hırsızlık kavgası çıktı. Dem Parti’li Ali Bozan, AK Parti’yi hırsızlıkla suçladı. AK Partili milletvekilleri Bozan’ın sözlerine tepki gösterdi. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Dem Parti’li Ali Bozan’ın üzerine yürüdü. Ardından Bozan yere düştü. Meclis Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, hırsızlık suçlamasının ardından DEM Parti’li Bozan’a yumruk attı. O sırada araya giren bazı milletvekilleri yere düştü. Çıkan arbedede AK Parti’li vekillerle CHP’li vekiller birbirine girdi. Bazı milletvekillerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in kavga esnasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Nush ile uslanmayalı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Ellerine sağlık sayın vekilim iyi demlemişsin" dedi.