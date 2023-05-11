AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve #BursaLiderininYanında etiketiyle paylaşılan Bursa klibi sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Parti döneminde yapılan çalışmaların bir kısmının yer aldığı klip, özellikle Twitter’da gündem olurken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

BURSA (İGFA) - Yaklaşan 28. Dönem Milletvekilli ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın 21 yıllık icraatlarından bir kısmının yer aldığı görüntülerden oluşan klip, büyük beğeni topladı. Dün kamuoyuyla paylaşılan klipte yer alan görüntüler, binlerce kişi tarafından beğeni alırken, özellikle Twitter’da gündem olması dikkat çekti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hazırladıkları ve #BursaLiderininYanında etiketiyle paylaştıkları 2 dakikalık filme gösterilen olumlu yaklaşımların kendilerini fazlasıyla mutlu ve motive ettiğini belirterek, “En büyük temennimiz Pazar günü vatandaşlarımızın teveccühüyle yeni başarı öykülerini yazmak adına seçimi kazanmaktır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu millete daha yapacağımız çok hizmet var” dedi.

BURSA’DA DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJELER

Göreve geldikleri ilk andan itibaren Bursa’da ve Türkiye genelinde “yapılamaz” denilen birçok şeyi yaptıklarını, “başarılamaz” denilen birçok şeyi başardıklarını hatırlatan Başkan Gürkan, önümüzdeki seçimlerde de milletin ilgi ve teveccühü ile yine bu millete hizmet etmeyi sürdüreceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarının Bursa genelinde son derece başarılı geçtiğine dikkat çeken AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Tüm teşkilatımız ve milletvekili adaylarımız ile sahada son derece yoğun ve başarılı bir seçim dönemi geçiriyoruz. Bursa’mızı tüm ilçeleri ve mahalleleriyle karış karış dolaşıp vatandaşlarımızın her biriyle temas kuruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamak adına geceli gündüzlü çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

MİLLETİMİZ DOĞRUSUNU BİLİR

AK Parti olarak kurulduğu günden bu yana milletin desteğiyle yollarına devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Gürkan, “AK Parti olarak milletimizin kararına her zaman saygı duyduk. İnanıyorum ki önümüzdeki seçimlerde de yine ferasetli davranarak doğru kararı vereceklerdir. Ömrünü milletine hizmet etmeye, bu ülkeyi kalkındırmaya adamış liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hak ettiği teveccühü göstereceğinden şüphemiz yoktur. 14 Mayıs seçimlerinden sonra AK Parti’nin millete hizmet yolculuğuna devam edeceklerine inancının tam olduğunu ifade eden Davut Gürkan, “Bizler yüreği Türkiye aşkı ile çarpan büyük bir ailenin mensupları olarak gücümüzü bir, iri, ve diri bir şekilde aynı hedefle yol yürüyüşümüzden ve aziz milletimizin bizlere olan güveninden alıyoruz. Milletimiz her zaman doğru karar verir. İnanıyorum ki aziz milletimiz ferasetini bir kez daha sandıklara yansıtacaktır. Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, dirliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.