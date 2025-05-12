Doğan’a göre, Türkiye artık yeni bir toplumsal gerçekliğe adım atıyor ve bu süreci iyi değerlendirmek herkesin sorumluluğu.

PKK’nın kongre kararıyla silahlı mücadeleyi sonlandırdığını açıklaması, DEM Parti cephesinde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da bu gelişmeye ilişkin olarak, demokratik Türkiye’nin inşasının önünde artık hiçbir engelin kalmadığını söylemişti. Doğan ise sürecin barışla tamamlanması gerektiğini vurgularken, yaşanan bu dönüşümün hem geçmişin kapanışı hem de geleceğin umutla karşılanışı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de onlarca yıldır süren çatışmaların toplumsal hafızada derin izler bıraktığını dile getiren Doğan, şimdi ise bu dönemin kapanmakta olduğunu ve umut kapısının açıldığını belirtti. PKK’nın silahlardan tamamen vazgeçtiğini duyurmasının tarihi bir fırsat sunduğunu, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ve geçmişe değil geleceğe odaklanılması gerektiğini söyledi.

İktidar kanadından gelen ilk tepkileri olumlu bulduklarını ifade eden Doğan, bu sürecin nasıl devam edeceğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini de belirtti. Aynı zamanda bu yeni dönemin kalıcı hale gelmesi için tüm demokratik güçlerin ortak hareket etmesinin önemine işaret etti.

Doğan’a göre, bu noktada en büyük sorumluluk Meclis’e düşüyor. Hukukun ve siyasetin etkin olduğu bir demokratik cumhuriyetin inşasında, Meclis’in tarihi bir rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi. “Bu kez geri dönmemeli, hep birlikte yürümeliyiz” diyen Doğan, Türkiye halklarını barışa ve eşitliğe birlikte ses vermeye çağırdı. Artık barışın yalnızca bir umut ya da ihtimal olmadığını, somut bir gerçeklik haline geldiğini sözlerine ekledi.