İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda hizmet seferberliğini sürdürüyor. Hayatı kolaylaştıran adımlar, şehre düzen ve tertip getiren uygulamalarla İnegöl imar edilirken, bu kapsamda son olarak Ertuğrulgazi Caddesinin Avarlar Kavşağı çıkış noktasında 165 araçlık bir otopark üretildi. Bölgedeki esnafların ve mobilya almak için gelen misafirlerin araçlarını gönül rahatlığıyla park edebileceği nezih bir park alanı oluşturulması için Ağustos ayında çalışmalara başlayan İnegöl Belediyesi, 5 bin m2’lik alanda bulunan büfeyi de kaldırarak 10 adet büyük araç park alanı ve 155 adet otomobil park alanını kazandırdı.

YOĞUN ARAÇ SİRKÜLASYONU OLAN BİR BÖLGE

Yapımı tamamlanan 165 araçlık otopark ile Ertuğrulgazi Caddesi ve mobilya sanayinin bu bölgede kalan kısmı nefes aldı. Otoparkın hizmet vermeye başlamasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu sabah bölgedeki esnaflarla bir araya geldi. Otoparkın hayırlı olması dileklerini iletti. Esnafların da memnuniyetle karşıladığı uygulamaya ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, “Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddemizin Avarlar Kavşağı çıkış noktasında 26 Ağustos itibariyle bir çalışma başlatmıştık. Yaklaşık 1 aylık zaman diliminde de bu çalışmayı nihayete erdirmiş olduk. Burası geçmişte tanımsız bir alan olarak ifade ettiğimiz, üzerinde düzensiz parklanmanın olduğu, yer yer kirliliklerin bulunduğu, çöplerin biriktiği bir alandı. Burada esnaflarımız bir yandan işlerini yürütmeye çalışıyor. Yine Ertuğrulgazi Caddesi İnegöl Mobilyamızın önemli lokasyonlarından biri. Bu yönüyle hem esnaflarımızın hem de mobilya almak için gelen misafirlerimizin yoğun bir sirkülasyonu var burada. Dolayısıyla bir otopark alanına ihtiyacımız vardı. Bu talepler iletildiğinde mimarlarımız bir çalışma yaptılar ve nihayetinde bu proje ortaya çıkmış oldu” dedi.

Burada çok kıymetli 5 bin m2’lik bir alan bulunduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Bu alan içerisinde toplam 165 araçlık otoparkımız oluşturuldu. Aydınlatmalar koyduk, asfaltımızı serdik, otopark çizgilerimizi çizerek düzenli bir parklanma alanı ortaya çıkardık. Kameralarımızın da altyapı hazır, yakın zamanda takılacak” diye konuştu.

ESNAFIMIZA VE ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Başkan Taban, şehrin pek çok noktasında yeni yeni otoparklar üretmeye çalıştıklarını da hatırlatarak şöyle konuştu: “Bunu bazen planda otopark işli yerlerde daha kolay şekilde yaparken bazen uygun alan olmayan bölgelerde kamulaştırmalarla, daha zor ve uzun sürede yapmak durumunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan da itirazlar gelebiliyor, buna da saygı duyuyoruz. Şehrimizin muhtelif noktalarında pek çok yerde benzer otoparkları kazandırıyoruz. Ben burada yapılan otoparkın da başta esnaflarımız olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

BÖLGEMİZDE ÖNEMLİ DERECEDE OTOPARK İHTİYACI VARDI

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Alican Yavaş ise “Bölgemizde önemli derecede otopark ihtiyacı vardı. Cadde üzerinde personeller araçlarını park ettiğinde, müşterilere duracak bir yer kalmıyordu. Esnaflar arasında da bu konu gündemdeydi. Başkanımıza ve ekibine bu çalışma için teşekkür ediyorum” dedi.

ESNAF MEMNUN

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe de “Buranın daha önceki halini çok iyi biliyoruz. Şu an nezih bir ortam oluştu. Biz de bu oluşan ortamdan dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bölge esnafı da yapılan uygulamadan duydukları memnuniyetleri dile getirerek hem kötü görüntünün giderildiği hem de parklanma sorununa çözüm üretildiğini söyledi.