Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri Ş. (61) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Arif K. (59) mezarlıkta karşılaştı.

9F44Df17 9988 44F8 Afb8 2Aed13914625İki şahıs arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.’ya vurdu. Başından yaralanan Arif K. için olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, başından yaralanan Arif K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

379D1E5F B92D 49A7 B45B Bfe6D7Ccfb78Olayın ardından Nuri Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ