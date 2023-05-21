AK Parti’nin yoğun katılımla gerçekleşen 54.Danışma Meclisi toplantısı Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem Bursa Milletvekili Efkan Ala, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 28. Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti MKYK üyesi ve 28. Dönem Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Milletvekilleri Müfit Aydın, Osman Mesten, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Bursa ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Danışma Meclisinin açılış konuşmasını yapan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 14 Mayıs seçimlerini Bursa’ya yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanına teslim ettiklerini belirterek tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Davut Gürkan 21 yıl önce, 10 yıl önce, 5 yıl önce, 3 yıl önce hiç birbirimizi tanımayan bizler bugün bu salonda beraberiz. Bizi bir araya getiren şey neydi? Bizi bir arada tutan şey ne? diye devam ettiği konuşmasında; “Biz farkında olmadan bir idealde, bir dava uğrunda bir araya geldik. Hiç farkında olmadan aslında tanımadığımız evlere misafir olduk. Tanımadığımız evlere girip çıktık. Tanımadığınız kimselerin derdine derman olmaya, tanımadığımız insanların dertleriyle hemhal olduk. Neydi bizi buraya sürükleyen? Bir davamız var aslında. Bir idealimiz var. Bir duruşumuz var. Bu duruşumuz, bu dava inancımız aslında bir kişide birleşiyor. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı, onun karizmasına, duruşuna, liderliğine, dürüstlüğüne inandığımız için, doğru zamanda doğru adam olduğu için, davamıza sahip çıktığı için onun arkasındayız” dedi.

14 Mayısta seçimlerde çok güzel bir çalışma ortaya koyduklarının da altını çizen Davut Gürkan, “Bu teşkilat her zorluğu aşar Allah'a çok şükür. 14 Mayıs'ta seçimlerde çok güzel çalışma çıkartıldı. Ben onun için özellikle sandık müşahitliğinden, sandık başkanlarımıza kadar sandık kurullarında görev yapan arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, ilçe yöneticilerimize, kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum dedi. 28 Mayıs'ta iki tane önemli görevimiz var. Bir tanesi sandıklara gitmek, bir diğeri de sandıklara sahip çıkmak” ifadelerini kullandı.

Davut Gürkan Bursa Barosunu da eleştirdiği konuşmasında, “Bursa Barosu taraflıdır. Bursa Barosu Millet İttifakı'nın yanındadır. Bu bir suçtur. Hiçbir parti amblemi, partiyi temsil eden bir herhangi bir ufak materyali olması veyahut da kartını takarak dolaşmasın” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti MKYK Üyesi ve 28.Dönem Bursa Milletvekili Ayhan Salman, "Böyle bir teşkilatın mensubu duymaktan onur duyduğunu belirterek 14 Mayıs Bursa için büyük başarıydı. Bizim teşkilatımız sandıklarda karşı tarafın manipülasyonlarına rağmen müşahitlerimiz ile sandıkların başında durarak korudular. Bütün teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta çok daha büyük fark ile sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun var olun" dedi.

VARANK GENÇLERE ÇAĞRI YAPTI

Daha sonra şarkılar eşliğinde sahneye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve 28.Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 14 Mayıs seçimleri için büyük özveri ile çalışan teşkilatlara teşekkür etti. Varank, Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta başlattığımız bu gayreti 28 Mayıs'ta zafere erdireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturtacağız ve yolumuzda devam edeceğiz. Türkiye'yi inşa etmeye Bursa'dan başlayacağız dedi. Tabii biz bir davaya inanan insanız. Bizim davamız Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet payidar kılmak ay yıldızlı al bayrağı en yükseklere, gölgenin en tepesine çıkarma davası” dedi.

Bakan Varank, “Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 21 yıldır yol yürüyoruz. Ve inşallah bir 5 sene daha bu seçimi aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ama daha ilelebet payidar kalacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü nasıl sizin gibi bu davaya inanan, bu davaya canını, malını, emeğini bu davaya veren kardeşlerimiz var. Sizden sonra gelen nesillerinizle, sizin çocuklarınızla, evlatlarınızla aynı bu şuurda geliyor. Evelallah biz bu şuur oldukça yolumuzda aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Onun için ben hem bu dönemde gayret eden arkadaşlarımıza ama aynı zamanda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan parti büyüklerimizi ilk dönem vekillerimize, kurucu mahalle başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum dedi. 14 Mayıs öncesi büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Varank, “Elimizden geleni yaptık. Hamdolsun 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir parça noksanlıkla karşılaştık ama, Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta telafisini çok daha başarılı bir şekilde yapacağız. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaklar. Biz buna inanıyoruz dedi. Özellikle depremzede kardeşlerimiz, memleketlerine gidebilsinler orada oylarını kullansınlar diye teşkilatlarımız olarak hem de devlet olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. İşte bunu 28 Mayıs'ta da ihmal etmememiz lazım dedi.

Daha sonra konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem Bursa Milletvekili Efkan Ala, 28 Mayıs seçimlerinin önceki seçimin devamı niteliğinde olmadığını belirterek, “Bu yeni bir seçim. Futboldan örnek verecek olursak, birinci yarıyı oynadık. 2-0 öne geçtik de ya da 59 buçuk öne geçtik. 2. yarıyı oynuyor değiliz. O 59, 49 buçuk gitti. Artık 49 buçuk yok. Onun için yeniden başlıyoruz dedi. İlk seçimde sandığa gidip oy kullananların 28 Mayısta da sandığa gidip oy kullanmaları çağrısı yapan Efkan Ala, bunu sağlamalıyız. Bazı kardeşlerimiz de duyuyorum. Bu tam anlaşılabilmiş değil. Onun için yeniden seçim için sıfırdan başlıyoruz. Bir kere Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı olsun diye oy vermiş bütün kardeşlerimiz, tekrar sandığa gidip oylarını vermeliler. Yetiyor mu? 49 buçuk yetmiyor. O zaman diğer partilere oy vermiş kardeşlerimize de, onların tabanlarına da Türkiye'nin istikrarına oy vermeleri için daha fazla çağrıda bulunmalıyız. Onlara da daha fazla bu konuyu hatırlatmalıyız ki sonucu elde edelim. Dolayısıyla değerli kardeşlerim herkes sandığa gitmeli” dedi.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR ORANLA SEÇELİM"

Yurt dışı oylarının verilmeye başladığını hatırlatan Efkan Ala, “Lütfen buradan çıkınca yurt dışındaki akrabalarınıza bir hatırlatmada bulunun. Orada yoğun bir biçimde oy veriliyor şimdi. Orada gidip oylarını versinler. Oradan Türkiye'ye gelmiş olanlar varsa onlara da hatırlatınız. Lütfen gümrük kapılarına gidip oylarını versinler. Eğer gümrüklere gidecek durumlar yoksa bizim partimiz, genel merkezimize ve illerde il başkanlığımıza bildirsinler değerli kardeşlerim. Sevgili gençler, her biriniz bu sefer gerçekten müşahit olarak o sandıkların başında bulunmalısınız. Dünyaya örnek olacak bir oranla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçip gönderelim. Öyle bir sonuç çıkaralım ki sandıklarda, sesi sadece Ankara'dan duyulmasın. Sesi sadece o kaos masasında duyulmasın. Londra'da oturup, Berlin'de oturup Paris'te oturup Erdoğan gitsin diye manşet atanlar da duysun” diye konuştu.

"O SANDIĞIN BAKANI DA SİZSİNİZ HAKİMİ DE SİZSİNİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala; “Sandığa gittiğiniz zaman sandık başında görev alan kardeşlerime söylüyorum. Bakınız o sandığın başında siz müşahitseniz ya da sandık görevIisiyseniz, o anda orada o sandığın cumhurbaşkanı da sizsiniz. O sandığı bakanı da sizsiniz. O sandığın hakim de sizsiniz. Yani sizden daha yetkili bir kimse o sandıkta yok. Dolayısıyla sizin itiraz ettiğiniz şey dikkate alınmak zorunda. Sizin onayladığınız şeyleri herkes kabul edip onu kabullenmek zorunda” dedi.

Milletvekilleri adına AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın’nın konuştuğu AK Parti Bursa İl Başkanlığı 54. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı, büyük bir şölen şeklinde geçti.