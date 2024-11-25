AK Parti heyeti, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ve Devlet Su İşler 33’üncü Şube Müdürlüğü Mustafa Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan İl Müftüsü Ahmet Dilek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ve DSİ 33’üncü Mustafa Şimşek gibi üç kurumları gezerek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlikte daha güçlü ve kalkınmış bir Bilecik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bilecik’in geleceği için birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.