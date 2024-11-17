AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na dün gece düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.
Kabaktepe paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum.
Kaynak: HABER MERKEZİ