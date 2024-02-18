İstanbul il binasında meydana gelen olay, partinin içinde geniş çaplı bir çalkantıya neden oldu. İstanbul ilçe adaylarının belirlenmesi sürecinde ortaya atılan iddiaların ardından, şimdi de ilçe başkanına yönelik bir saldırı olayı gündemi sarsmış durumda.

Esenyurt ilçesinde CHP adayı Ali Gökmen'in adaylıktan çekilmesine dair çıkan iddiaların üzerine, AK Parti'nin Esenyurt adayı Hamit Öncü'nün kardeşi Habip Öncü'nün parti içinde tartışmalara yol açan bir girişimi, il binasında büyük bir gerginliğe neden oldu.

Gelen bilgilere göre, Habip Öncü'nün, AK Parti'nin meclis listesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle istifa eden ve daha önce CHP'den AK Parti'ye geçen Kerem Yıldız'ın ismini liste üzerine yazdırmak istediği iddia ediliyor. Ancak ilçe başkanı Harun Özer'in bu duruşa karşı çıkmasıyla aralarında gerilim yaşanmaya başladı.

Olayın patlak verdiği odada başlayan tartışma, hızla büyüyerek kavgaya dönüştü.Bu olayların yaşandığı esnada Esenyurt adayı Hamit Öncü'nün düzenlediği vefa yemeği etkinliğine katıldığı ve salona girişi sırasında partililer tarafından protesto edildiği de iddialar arasında.