SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, gölün doğal yapısını korumak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 1 Ocak tarihinde tebligat sürecinin başlatıldığını hatırlattı. Verilen 15 günlük süre zarfında bazı işletme ve şahısların kaçak iskelelerini kendi imkanlarıyla kaldırdığını belirten Sakallıoğlu, yasal süreye uymayan yapılar için ise önümüzdeki hafta başından itibaren müdahale edileceğini ifade etti. Projenin sadece yapısal bir temizlik olmadığını vurgulayan SASKİ Genel Müdürü, yapılan incelemelerde iskele altlarına gizlenen hortumlarla kaçak su çekildiğini ve sazlık aralarına gizlenen borularla göle atık su akıtıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Yıkım çalışmalarıyla birlikte bu kaçak hatların da tamamen sonlandırılacağı belirtildi.

20 Ocak'ta ekipler sahaya iniyor

Tebligat süreci dolan ve henüz kaldırılmayan iskeleler için 20 Ocak Salı günü iş makinelerinin sahaya ineceğini kaydeden Sakallıoğlu, 'Sapanca Gölü'nün kıyılarını vatandaşların kullanımına açacağız. 47 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip gölün çevresi, mevzuata uygun şekilde kaçak yapılardan temizlenecek' dedi. Çalışmaların ardından bölgenin sosyal donatı alanı olarak düzenlenmesi hedefleniyor.