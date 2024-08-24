Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşması” etkinliğinde AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun öğrenciler ile bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - İlahiyat Fakültesi Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe; AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Ekinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, gençler ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmasında öğrencilik hayatındaki anılarını paylaşan Milletvekili Dr. Cıngı, “Haberleşmenin hız kazandığı artık mikro saniyeler ile ölçüldüğü bir dönemdeyiz. Onun için bu dönüşümler üniversitede eğitim alan, mezun olan veya sizin çağınızdaki arkadaşlarımız açısından tehditler oluşturduğu gibi fırsatlarda oluşturuyor. ŞEğer merakınız varsa, kendinizi yetiştirmeye ve geliştirmeye önem vererek, bulunduğunuz çevreye pozitif etkiler oluşturmaya niyetliyseniz bunu çok kolay ve güvenilir yoldan edebiliyorsunuz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında yönetim olarak her zaman öğrenci odaklı çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek, öğrencilere yönelik hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.