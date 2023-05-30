Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrasında Cumhurbaşanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklama yapıldı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

Parti genel merkezinde saat 16.50'de başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YSK kesin sonuçları açıkladı. O sebeple üç gün sonra yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçları şu an açıklamadı. O açıklandıktan üç gün sonra yeni kabine açıklanacak ve tören olacak" dedi.

Muhalefete yönelik "Bolca değişim, özgürlük söylemi kullanarak değiştiklerine dair bir izlenim vermeye çalıştılar. Ama hep beraber gördük ki, değişim diye bir şey yok. Demokrasi söylemlerinin arkasında statüko duruyor" diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımız 16 kez girdiği referandum ve seçimleri kazanan lider olarak millet iradesine her zaman saygılı olduğunu, kazandığımız, kaybettiğimiz yerlerde de göstermiştir" diye konuştu.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1663564143738368000

"Kaybeden çok büyük iddialarla konuşan siyasi partiler, genel başkanlar olmuştur. Ama hiçbir vatandaşımız kaybetmemiştir" diyerek muhalefetteki liderlere göndermede bulunan Çelik konuşmasında, "Burası hepimizin vatandıdır, hiçbir vatandaşımızın incinmesini, üzülmesini istemeyiz... Hiç kimse bir diğerinin hayat tarzının üzerine baskı kuramaz. Bazı vatandaşlarımızın kendisini incinmiş, ötekileştirilmiş hissetmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her vatandaşımızın desteğine, nefesine, gayretine ihtiyacımız var" diye konuştu.