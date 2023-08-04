Uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden 2023 seçimlerinin geride bırakılmasının ardından AK Parti, belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılış törenine katılımı devam ederken, aralarında AK Parti bakanları, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin de bulunduğu tüm personel iniş hazırlıkları yaptı. 2023 yılında yapılacak olan "Kent Buluşması" programlarında da AK Parti gündemi belirlendi.

2023 seçimleri bitti, 2024 seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin hazırlıkları hız kazandı. AK Parti 81 ilin 922 ilçesinde program yapacak.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il ziyaretlerine ve açılışlarına devam edecek. Öte yandan yaz döneminde görev yapan il ve ilçe AK Parti teşkilatları, Ağustos ayında AK Parti genel merkez teşkilat başkanlığında 2023 "il mitingi" için çalışmalara başladı.

81 İL 922 İLÇE

81 il ve 922 ilçede bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda AK Parti'nin politikası anlatılacak. Bu çalışmalar kapsamında esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve STK'larla toplantılar yapılacak. Engelli ve yaşlıların yanı sıra gazi ve şehit aileleri de ziyaret edilerek, Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacak. İl başkanının düzenleyeceği toplantılarda, diğer siyasi partilerden AK Partililerin 'karşılama' içerikli rozet takdim törenleri yapılacak. İstişareler, il başkanları, ilçe başkanları ve önceki dönemlerde göreve gelen delegelerle görüşerek siyasi deneyimleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.