Bilecik AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in yanı sıra İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl ve İlçe Kadın ile Gençlik Kolları üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Serkan Yıldırım, bayramın manevi değerine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bayram; ailedir, umuttur, sevgidir, kavuşmaktır. İl Başkanlığımızca düzenlediğimiz bayramlaşma programında, bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz kıymetli teşkilat mensuplarımızla ve dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Katılımlarından dolayı her bir dava arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.