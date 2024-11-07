AK Parti İnegöl Kadın Kolları Başkanı Av. Derya Uysal Tuncay’ın yerine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir tarafından AK Parti İlçe Başkanı Av. Suna Dardağan Demir atandı.

Görev değişikliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş şu ifadeleri kullandı;

“Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sn. Ayşe Keşir tarafından İlçe Kadın Kolları Başkanımız olarak atanan İlçe Başkan yardımcım, yol arkadaşım ve kıymetli kardeşim Sn.Av. Suna Dardağan Demir’i üstlenmiş olduğu bu kutlu görevden dolayı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Görevi devredecek olan Kadın Kolları Başkanımız değerli kardeşim Sn. Av.Derya Uysal Tuncay’a bugüne kadar sarf etmiş olduğu emeklerinden ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eder, Belediye Başkan yardımcılığı görevinde kendisine tekraren başarılar dilerim.”

Kaynak: HABER MERKEZİ