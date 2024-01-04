Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 2017 yılında istifa eden Recep Altepe, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevini 30 Mart 2009 - 23 Ekim 2017 tarihleri arasında yürüten Recep Altepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine istifa etmişti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde yaşanan gelişmeyle Altepe, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yardımcılığına getirildi.

Yıldırım ve Bursa Büyükşehir Belediye meclislerinde ve 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti’den Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilen Altepe, 29 Mart 2009 yılı yerel seçimlerinde ise AK Parti’den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 23 Ekim 2017 tarihine kadar başkanlık görevini yürüten Altepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine istifa etmişti.