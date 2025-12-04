Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen proje kapsamında, Çin’de "Başlangıç Çalıştayı" düzenlendi. Programa, Bakanlık ve UNDP yetkililerinin yanı sıra proje ortağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ile Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç katıldı.

Çalıştayda, Türkiye’nin Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nın yanı sıra Kocaeli’deki mevcut atık yönetimi uygulamaları katılımcılara aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Noktaları", "Çevre Bilgi Sistemi" ve teşvik projeleri gibi altyapı çalışmaları, iyi uygulama örnekleri olarak sunuldu.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim, döngüsel ekonomi ve atık hiyerarşisi ilkeleri doğrultusunda kirlilik ve kaynak israfını azaltmayı amaçlayan SWAP projesi, dünyada sadece 5 pilot şehirde uygulanıyor. Projede Türkiye’yi temsil eden Kocaeli’nin yanı sıra Çin’den Tianjin, Sierra Leone’den Freetown, Uruguay’dan Montevideo ve Tunus’tan Tunus şehri yer alıyor. Çalışmalarla şehir düzeyinde entegre planlama, sürdürülebilir yatırımlar ve toplumun tümüne erişilebilir bilgi paylaşımı ile uzun vadeli bir sıfır atık vizyonunun oluşturulması hedefleniyor.